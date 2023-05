Deisenhofner Talente zu Gast beim Zweiten

Von: Umberto Savignano

Teilen

Deisenhofen – Schwere Aufgabe für die U23 des FC Deisenhofen: Das Team von Felix Scherer muss am Sonntag (14.30 Uhr) beim Bezirksliga-Zweiten SpVgg 1906 Haidhausen antreten. Mental sieht der FCD-Coach aber vielleicht sogar einen kleinen Vorteil, weil den Haidhausern der punktgleiche SV Bad Heilbrunn im Nacken sitzt: „Die müssen gewinnen, um den Relegationsplatz zu halten.

Von uns erwartet niemand etwas. Das sind keine schlechten Voraussetzungen.“

Insgesamt gibt sich Scherer angesichts der Qualitäten des Gegners aber bescheiden: „Ein Punkt wäre ein Zuckerl“, sagt er, obwohl ihn der kleine Kunstrasen der SpVgg an den Platz in Neuhadern erinnert, wo die Blauhemden vor drei Wochen mit 3:0 gewannen: „Die Haidhauser werden es aber nicht mit langen Bällen versuchen, sondern sich durchkombinieren, weil sie es können. Da müssen wir defensiv extrem gut aufpassen, vor allem auf die beiden Stürmer.“ Gilbert Diep, Haidhausens Top-Torjäger mit 20 Treffern, griff einst für den SV Pullach an, sein Partner Francisco Cino Bolona steht ihm mit 16 Buden kaum nach. Neben Diep stehen mit Justin Gaigl und Kapitän Toni Rauch weitere Ex-Pullacher im Team, dazu der frühere Grünwalder Luka Coporda, der in der Winterpause vom Landesligisten FC Unterföhring kam. Eine gestandene Truppe also, die zudem nach der Winterpause noch ungeschlagen ist, bei fünf Siegen und drei Remis. Kein Wunder, dass Scherer die nötigen zwei Siege für den Klassenerhalt eher in den ausstehenden Heimspielen anpeilt.

Mit etwas Unterstützung durch Akteure aus dem Bayernliga-Team, das tags zuvor den TSV Nördlingen empfängt, glaubt er zwar an eine Außenseiterchance auf das Unentschieden, „aber es entscheidet sich erst am Samstag, wer aus der Ersten bei uns spielt.“ um