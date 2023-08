Der DFB muss mehr für den Nachwuchs tun

Von Robert Gasser schließen

Ein Kommentar von Robert Gasser

Der deutsche Fußball – zumindest der männliche Teil – hat den Anschluss an die Weltspitze längst verloren. Die DFB-Elf hat keinen Mittelstürmer mehr, die Verteidiger bereiten Sorgen und selbst auf der Torwart-Position rückt hinter Neuer, ter Stegen und Trapp, die langsam in die Jahre kommen, kein besonderes Talent mehr nach. Noch hat die deutsche Nationalmannschaft einige sehr gute Spieler in ihren Reihen, doch wenn die Generation Kimmich aufhört, sieht es richtig schlecht aus.

Der Deutsche Fußball-Bund muss sich den Vorwurf gefallen lassen, sich seit dem Gewinn des Weltmeistertitels 2014 auf seinen Lorbeeren ausgeruht zu haben. Dazu kommen falsche Konzepte in der Ausbildung der jungen Fußballer.

Und kommen die wenigen hoffnungsvollen Spieler in den Männerbereich, ist ihnen oft der Weg versperrt. Es vergehen wichtige Jahre, in denen sie zu wenig Spielpraxis sammeln können. Der DFB belohnt Vereine, die junge Spieler einsetzen, mit Geld aus einen Fördertopf. Doch der ist mit nicht mal drei Millionen Euro gefüllt. Bei den Milliardensummen, die im deutschen Fußball bewegt werden, ist das so gut wie nichts.