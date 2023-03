Der Druck liegt beim FC Memmingen

Von: Umberto Savignano

FC Deisenhofen kann ganz befreit aufspielen

Deisenhofen – Endlich mal wieder ohne Druck Fußball spielen: Das sollte dem FC Deisenhofen am Samstag (14 Uhr) beim FC Memmingen vergönnt sein. Zum einen haben die Blauhemden mit dem 2:1 gegen den VfB Hallbergmoos nach insgesamt sechs sieglosen Spielen vor einer Woche den ersehnten ersten Dreier des Jahres eingefahren und damit das Abstiegsgespenst erst einmal vertrieben, bevor dieses wirklich frech zu werden drohte. Zum anderen gilt der Regionalliga-Absteiger aus dem Allgäu als klarer Favorit.

Michael Bachhubers Last-Minute-Treffer gegen Hallbergmoos sorgte im FCD-Lager für riesige Erleichterung. Wirklich verunsichert habe seine Mannschaft gegen das Schlusslicht allerdings zunächst gar nicht gewirkt, wie Trainer Andreas Pummer betont: „Aufgrund des späten Tores war der Sieg irgendwie glücklich, aber auch verdient. In der ersten Halbzeit waren wir so dominant, das hat schon an früher erinnert. Wir hätten 2:0 oder 3:0 führen können. Es war die beste Halbzeit seit der Winterpause.“Dann aber habe sich eben doch der Kopf eingeschaltet: „Es steht 0:0 und die Spieler fragen sich: Warum führen wir nicht? Und nach dem Rückstand hat uns unser Torwart Enrico Caruso im Spiel gehalten“, räumt Pummer ein, dass sich die Sieglos-Serie im zweiten Durchgang bemerkbar machte. Gleichzeitig imponierte dem Coach die Reaktion seiner Truppe: „Es war toll, wie sie sich reingekämpft haben und der späte Treffer von Bachi war natürlich super. Durch den Sieg haben wir Selbstvertrauen getankt.“

Das kann man in Memmingen gut gebrauchen. „Eine sehr kompakte und disziplinierte Mannschaft mit vielen hochkarätigen Spielern in ihren Reihen“, beschreibt Pummer den Gegner, der in der Winterpause mit Mittelfeldmann Manuel Konrad einen Akteur verpflichtet hat, der auf 200 Einsätze in der 2. Bundesliga (FSV Frankfurt, Dynamo Dresden, SC Freiburg) und 110 in der 3. Liga (KFC Uerdingen, SpVgg Unterhaching) zurückblicken kann. „Mit den Möglichkeiten, die Memmingen hat, und da rede ich nicht vom Finanziellen, weil ich darüber nichts weiß, aber mit dem Stadion, dem Einzugsgebiet, der Historie, dem Nachwuchsleistungszentrum, können wenige mithalten“, sagt Pummer. „Der Druck dort ist ganz klar da.“

Auch wenn die Allgäuer manchen Rückschlag hinnehmen mussten, liegen sie als Dritter punktgleich mit dem Zweiten Kottern inzwischen gut im Aufstiegsrennen. „Es geht immer auch darum, schlechte Phasen in der Saison zu überstehen. Sie sind im Soll“, findet Pummer, der auf Valentin Köber (Sprunggelenksverletzung) verzichten muss, aber weiß, wie man in Memmingen gewinnt: Mit dem FC Pipinsried siegte er in der vergangenen Regionalligasaison in einem wichtigen Abstiegsduell beim FCM mit 3:1. UMBERTO SAVIGNANO

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker, Förtsch, Vodermeier, Gkasimpagiazov, Jost, Müller-Wiesen, Mayer, Finster, Bachhuber, Karger