FC Deisenhofen kann Aufstieg abhaken: „Man muss es sich auch verdienen, oben zu sein“

Von: Umberto Savignano

Alles probiert, aber es hat nicht gereicht: Der FC Deisenhofen (l. Martin Mayer) findet 2022 noch nicht in die Erfolgsspur. © Robert Brouczek

Das war es mit den Aufstiegsträumen: Nach einem uninspirierten Auftritt unterlag Bayernligist FC Deisenhofen dem TSV Schwaben Augsburg mit 1:3 (0:1).

Deisenhofen – Die Blauhemden bleiben nach zuvor drei Remis damit auch im vierten Spiel des Jahres ohne Sieg und liegen nun schon zwölf Punkte hinter dem begehrten Relegationsrang. Hannes Sigurdsson verhehlte seine Enttäuschung nicht: „Von unserer Identität, also Einstellung, Mentalität, Art des Fußballs, war heute nichts zu sehen“, kritisierte Deisenhofens Trainer und ergänzte in Anspielung auf die vorangegangenen Unentschieden: „In den letzten Spielen hätten wir mehr Punkte holen können. Diesmal war es ganz anders: Die Augsburger haben verdient gewonnen, sie haben gut gespielt und mehr gekämpft.“

Die Schwaben begannen in der Tat selbstbewusst und dominant wie selten ein Gäste-Team in Deisenhofen. Die Blauhemden hingegen erwiesen sich in der Anfangsphase als fehleranfällig. So vertändelte Jens Förtsch am eigenen Strafraum den Ball, doch Keeper Enrico Caruso entschärfte den folgenden Schuss von Rasmus Fackler-Stamm mit einer Glanztat (3.). Auch das 0:1 resultierte aus einem Deisenhofner Schnitzer. Diesmal ließ sich Marco Finster den Ball in der eigenen Hälfte abluchsen, Augsburg schaltete schnell um und Julian Kania ließ Caruso diesmal keine Chance (14.) „Da waren wir naiv. Es gab vorher schon Zeichen, dass etwas passieren könnte“, so Sigurdsson. Die Augsburger Führung war schon zu diesem frühen Zeitpunkt verdient, der FCD kam weiter nur schwer in die Gänge. Die erste ernsthafte Torannäherung gelang Nikolaos Gkasimpagiazov erst in der 27. Minute, doch Augsburgs Torwart Patrick Rösch fischte den strammen Schuss vom Strafraumeck aus dem Winkel. Als dann auch die Gäste-Abwehr die Übersicht verlor und Michael Bachhuber allein vor ihm auftauchte, war Rösch erneut zur Stelle (30.). Die Hausherren kamen nun etwas besser ins Spiel, doch Augsburgs Pausenführung ging in Ordnung, weil die Gäste präsenter in den Zweikämpfen und zielstrebiger in ihren Aktionen waren.

FC Deisenhofen lässt jede Gefährlichkeit vermissen

Nach dem Wechsel wirkten die Deisenhofner zunächst durchaus bemüht, der Partie eine Wendung zu geben. Doch letztlich fehlte ihren Versuchen das Zwingende, Förtschs Kopfball (51.) und Rembecks 18-Meter-Schuss (60.) waren leichte Beute für Rösch. Wie es geht, demonstrierte erneut Kania bei Augsburgs erstem ernsthaften Angriff des zweiten Durchgangs: Er umkurvte die FCD-Verteidiger einschließlich Caruso wie Slalomstangen und schob den Ball zum 0:2 ins leere Gehäuse (61.). Und es blieb dabei: Deisenhofen ließ jede Gefährlichkeit vermissen, Augsburg war effektiv.

Nach einem Rückpass eroberte Fackler-Stamm den Ball und versenkte das Spielgerät aus schwierigem Winkel im langen Eck zum 0:3 (74.). Der Augsburger Stürmer vergab wenig später die Riesenchance zu einem weiteren Treffer, als er aus kurzer Distanz über das leere Tor semmelte (80.). So kam nach Rembecks Kopfball zum 1:3 (83.) wenigstens noch einmal Stimmung unter den Deisenhofner Fans auf, allerdings keine Spannung. Das gilt wohl auch für den Rest der Saison, denn die Aufstiegsambitionen hat Sigurdsson mit der Niederlage ad acta gelegt, und zwar nicht nur wegen des Resultats: „Hätten wir nach den drei Unentschieden heute die Punkte geholt, hätten wir eine gute Lage gehabt. Aber wenn du zuhause so ein Spiel verlierst, brauchst du nicht vom zweiten Platz sprechen. Man muss es sich auch verdienen, oben zu sein. Und das haben wir mit dieser Leistung nicht.“

FC Deisenhofen – Schwaben Augsburg 1:3 (0:1)

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker, Nickl (77. Poschenrieder), Förtsch (77. Köber), Vodermeier, Rembeck, Mayer, Finster (77. Kopp), Yimez, Gkasimpagiazov (77. Sagner), Bachhuber Tore: 0:1 Kania (14.), 0:2 Kania (61.), 0:3 Fackler-Stamm (74.), 1:3 Rembeck (83.)