Der frühere Grünwalder Walter Werner holt den Ex-Hachinger nach Ismaning

Von: Nico Bauer

Der Frühere Hachinger Yasin Yilmaz soll beim FC Ismaning die jungen Spieler führen. © Archiv bro

Unterhaching – Ganz entspannt haben die Fußballer des FC Ismaning dem Treiben im Wintertransferfenster zugeschaut und am letzten Tag der Wechselperiode zündete der Bayernligist ein prunkvolles Feuerwerk. An dem neudeutsch „Deadline Day“ genannten Finaltag holten die Ismaninger Yasin Yilmaz, der beim Nachbarn FC Unterföhring und bei Türkgücü München Legendenstatus hat.

Der Spielmacher wurde bei der SpVgg Unterhaching ausgebildet und absolvierte dort auch 67 Drittligaspiele (vier Tore). Nach dieser Profizeit wurde Yilmaz zum Aufstiegshelden bei zwei Vereinen. Er schloss sich dem FC Unterföhring an, war der Lenker beim Aufstieg in die Regionalliga. Dann verabschiedete er sich zusammen mit Trainer Andreas Pummer zu dem damals aufstrebenden und nun insolventen Club Türkgücü München. In drei Jahren feierte er drei Aufstiege von der Landesliga bis zur 3. Liga.

Zuletzt stand er bei Türkspor Augsburg unter Vertrag und war bereits im vergangenen Sommer ein heißer Kandidat in Ismaning. „Unser Kontakt ist nie abgerissen“, sagt der Sportliche Leiter Walter Werner (Ex-Trainer des TSV Grünwald), der nun im Winter den Transfer doch noch eintüten konnte. Zum einen passte es bei den Augsburgern intern nicht mehr so recht und zum anderen war Yilmaz in den vergangenen Monaten verletzt. Er bestritt das letzte seiner neun Bayernliga-Spiele am 29. August gegen Garching. Deshalb bittet Walter Werner auch um das Verständnis, „dass wir von ihm keine Wunderdinge erwarten dürfen.“

Der Gedanke hinter dem Transfer ist klar, denn das Mittelfeld des FC Ismaning ist in der Regel eine bessere Jugendmannschaft. In der Abwehr ist Alexander Jobst der erfahrene Führungsspieler für seine jungen Nebenleute. Diese Rolle bekommt nun Yasin Yilmaz, der im Mittelfeld junge Talente wie Bastian Lommer oder Joshua Steindorf weiterbringen soll. „Von so einem Spieler können die Jungen viel lernen“, sagt Walter Werner. (nb)