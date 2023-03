VfR Garching: Der nächste Schritt nach oben

Von: Nico Bauer

Breite Brust: 1:0-Torschütze Robert Rohrhirsch (rechts) mit den ersten Gratulanten (v.l.) Mark Zettel (der später das 2:0 erzielt) und Quentin Kehl. © Christian Riedel

Aus einer guten Phase wird so langsam ein kleiner Lauf. Mit dem 2:1 (1:0) beim Tabellenletzten VfB Hallbergmoos arbeitet sich der VfR Garching dem rettenden Ufer in der Bayernliga entgegen. Mit einer reifen Leistung im Flutlichtspiel demonstrierten die Schwarz-Weißen eindrucksvoll, dass sie auf Relegation keine Lust haben.

Garching – Binnen zwei Wochen war das Flutlichtspiel in Hallbergmoos das zweite Auswärtsderby binnen zwei Wochen. Nach dem bombastischen 3:0 in Ismaning erwartete die Garchinger diesmal eher ein Geduldsspiel. Hallbergmoos war zwar nach vorne harmlos, stand aber defensiv gut und verkraftete auch zwei verletzungsbedingte Ausfälle in der Viererkette während der Anfangsphase ganz gut. Es war das typische Geduldsspiel.

Die Garchinger wussten aber auch, dass die verunsicherten Hallbergmooser Fehler machen würden und die musste man nutzen. Beim 1:0 in der 34. Minute von dem derzeit starken Robert Rohrhirsch fühlte sich niemand für Garchings Nummer sieben zuständig. Rohrhirsch lief zehn Meter durch das Mittelfeld und zog dann trocken ab. Der Ball schlug unhaltbar links unten ein und der Jubellauf nach dem sechsten Saisontreffer hatte auch Regionalligaqualität.

Nach der Pause kamen dann schnell die Chancen durch schlechten Spielaufbau des Gegners. Die zweite gute Abschlussgelegenheit nutzte Ricardo Basta und nach dem 2:0 (51.) hatte man die Lage doch ganz gut im Griff. Entschieden war das Derby damit aber noch nicht. Nach einem ruhenden Ball kamen die Hallbergmooser durch Tobias Krause zum 1:2 (66.). Die Garchinger mussten nun die Konzentration wieder nach oben fahren, um die eine oder andere VfB-Hereingabe zu klären. Für große Gefahr sorgten die Hallbergmooser nicht mehr und Garching spielte die Konter zu unsauber aus, um schon frühzeitig den Sack zuzumachen. Erst in der 88. Minute war der eingewechselte Marc Sodji dem 3:1 nahe, aber auch sein Schuss wurde in letzter Sekunde geblockt. Es war diesmal nicht so glanzvoll wie auf dem Ismaninger Kunstrasen-Teppich, sondern ein hartes Stück Arbeit.

Letztlich brachte man aber den zweiten Derbysieg nach Hause und korrigierten die schwachen Heimergebnisse gegen Ismaning (0:1) und Hallbergmoos (1:1). Mit den sieben Punkten aus den letzten drei Spielen ist man dem Klassenerhalt ohne nervige Relegation so nah wie schon lange nicht mehr.

VfB Hallbergmoos - VfR Garching 1:2 (0:1).

VfR Garching: Retzer - Kehl, Hofmaier, Ljubicic, Radau - Basta, Niebauer, Djeukam (76. Reich), Rohrhirsch (90. Wimmer) - Zettl (65. Sodji), Tambo (90.+1 Gertsmann).

Tor: 0:1 Rohrhirsch (34.), 0:2 Basta (51.), 1:2 Krause (66.).

Schiedsrichter: Jonas Kohn (Arnberg) – Zuschauer: 200.