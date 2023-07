Der neue VfR Garching verspricht Tore und Spektakel

Von: Nico Bauer

Spannender Neuzugang: Abwehrspieler Robin Oswald. © Gerald Förtsch

Den Start in die Bayernliga mit Sieg und Niederlage hätte beim VfR Garching vor der Saison jeder unterschrieben, weil man sich bei der eigenen Konkurrenzfähigkeit nicht ganz so sicher war. Nun ist die breite Brust aber da und Garching wartet voller Freude auf das Bayernliga-Heimspiel gegen den TSV Rain (Sonntag, 14 Uhr).

Garching – Das 2:3 beim TSV 1860 München II und das 3:2 bei Schwaben Augsburg bestätigte das Gefühl von Trainer Nico Basta, dass der neu formierte VfR in der Offensive mehr Potenzial und vor allem mehr Breite im Kader hat. „Wenn wir sieben Stück machen, können die Gegner auch sechsmal treffen“, witzelt Basta. Er ist guter Dinge, dass man vorne weiter ausgiebig dem Gegner einschenkt. Schließlich lauern auf der Bank Leute mit viel Potenzial, die aber erst einmal Geduld brauchen.

„Es gibt derzeit keinen Grund, etwas zu ändern“, sagt der Garchinger Trainer. So haben vorne die beiden Stürmer Marc Sodji (zwei Tore) und Dimitrios Vourtsis (ein Tor) das Vertrauen gerechtfertigt. Aber auch im defensiven Bereich wird sich trotz der fünf Gegentore in den ersten beiden Spielen nichts ändern. Hier scharrt der zuletzt angeschlagene Gabriel Wanzeck mit den Hufen. Und dann wäre da auch noch Robin Oswald, der gefühlt im Sommer der spannendste Neuzugang war. Oswald ist Innenverteidiger oder Sechser.

Garchings Trainer sieht das neuformierte Defensivgebilde nicht so schlecht, wie es die fünf Gegentore vermuten lassen. „Unsere Gegner haben nicht viele Chancen und nutzten die sehr effektiv“, sagt der Trainer. Ihm gefällt es gut, dass die Offensivspieler nach hinten mitarbeiten und auch die Viererkette mit zwei Bayernliga-Neulingen auf den Außenpositionen recht stabil steht. Nun müsse man in vereinzelten Situationen etwas konsequenter verteidigen im Kollektiv. „Wir befinden uns in einem Prozess“, sagt der Trainer und deshalb brauche es auch Geduld. Man müsse sich beim VfR auch dessen bewusst sein, dass die extrem junge Mannschaft Leistungsschwankungen habe.

Der VfR Garching hat sich selbst etwas überrascht mit der absoluten Konkurrenzfähigkeit ab der ersten Minute. Dagegen ist Regionalliga-Absteiger Rain aktuell noch eine Wundertüte, die schwer einzuschätzen ist. Garching erwartet einen spielstarken Gegner, der zum Start auch Sieg und Niederlage verbuchte. Nico Basta tut deshalb gut daran, mehr auf sich als auf den Gegner zu schauen. Und der leidgeprüfte Garchinger Fan freut sich im ersten Heimspiel auf Tore und Spektakel. Fünf Tore in zwei Spielen sind etwas anderes als in der Vorsaison, wo der VfR in der Hinrunde in 17 Partien 16 Tore schoss. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Bals - Aslanidis, Hofmaier, Ljubicic,. Appiah - Vochatzer, Günzel (Oswald), Perkuhn, Gmell - Sodji, Vourtsis.