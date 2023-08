„Haben in der Kabine ausgelassen gefeiert“ - Der Unterhachinger Pokalschreck aus Erding

Von: Dieter Priglmeir

Zweikampf-Sieger: Benedikt Bauer (r.) behauptet den Ball vor Ruben Vargas. Auch am Ende hatte sein Team, die SpVgg Unterhaching, die Nase vorn gegen das Bundesliga-Team des FC Augsburg. © IMAGO/Oryk HAIST

Benedikt Bauer spricht über den Hachinger Sensationssieg gegen Augsburg und über den Alltag in der 3. Liga.

Erding – Er ist zwar (noch) nicht in der höchsten Liga, aber zumindest schon ein Bundesliga-Schreck. Benedikt Bauer stand im Sensationsteam der SpVgg Unterhaching, das den FC Augsburg aus dem DFB-Pokal kegelte. 2:0 gewannen die Hachinger, und der 20-jährige Erdinger spielte die komplette Partie durch. Das tat er auch schon beim Auftakt in der 3. Liga, als der Aufsteiger beim Ex-Zweitligisten dem SSV Jahn Regensburg ein 1:1-Remis abtrotzte. Durchbruch geschafft? Wir fragten nach bei dem Sportjournalismus-Studenten, der einst bei RW Klettham und der SpVgg Altenerding gekickt hat.

2:0 gegen den FCA – war das Ihr bisher größtes und wichtigstes Spiel?

Auf jeden Fall war das groß. Ich würde es mit den beiden Aufstiegsspielen gegen Energie Cottbus gleichsetzen. Das war nun alles in den letzten zwei Monaten. Dass es jetzt so schnell geht, dass ich so viele große Spiele miterleben darf, ist für mich als jungen Spieler echt phänomenal. Das freut mich richtig, dass ich das alles erleben darf.

Wie ist es denn, gegen Bundesliga-Spieler anzutreten? Was ist anders?

Im Grunde ist es insofern anders, als dass man natürlich die Spieler aus dem Fernsehen kennt. Klar schaut man die Bundesliga an – und dann kriegt dein Verein bei der Auslosung einen solchen Gegner. Dass man dann auf einmal gegen Bundesliga-Profis auf dem Platz steht, ist ein sehr schönes Gefühl. Man hat sehr viel Respekt vor diesen Spielern. Allein schon deshalb, weil sie so viel erreicht und es in die Bundesliga geschafft haben. Aber auf dem Platz ist man so fokussiert wie in jedem anderen Spiel auch. Man versucht eben, einfach sein Bestes zu geben und auch gegen diese Mannschaften etwas zu holen.

Was waren persönlich Ihre wichtigsten Momente in diesem Spiel?

Das war zum einen mein erster gewonnener Zweikampf gegen meinen direkten Gegenspieler Ruben Vargas. Da habe ich gesehen, dass ich selber mit meinen Fähigkeiten doch eine Chance habe – defensiv wie auch offensiv. Dann waren es die ersten Pässe, die ankommen. Da merkt man, dass man schon eine Chance hat, obwohl die Augsburger eben zwei Ligen höher spielen. Am Ende des Tages spielen sie doch auch nur Fußball. Und dann waren es natürlich die beiden Tore. Beim ersten denkst du dir: Vielleicht kannst du hier was richtig Großes erreichen. Und das zweite Tore war dann halt die Entscheidung.

Wie haben sich die Augsburger während des Spiels verhalten? War da auch eine Arroganz zu spüren?

Überhaupt nicht. Uns gegenüber waren sie total fair. Intern haben sie sich schon angemeckert. Sie waren halt total mit sich selbst unzufrieden. Aber auch nach dem Spiel haben sie sehr fair gratuliert.

Wie waren die Reaktionen nach dem Spiel? Wie lang haben Sie gefeiert?

Nach dem Spiel waren wir natürlich alle richtig happy, dass wir das wirklich gewinnen konnten, was wir uns jetzt rein realistisch natürlich auch nicht gedacht hatten. Wir wussten schon, dass wir Chancen bekommen werden, wenn wir lang genug dagegenhalten. Und es war uns bewusst, dass es im Pokal immer wieder große Überraschungen gibt. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, dass es sich um eine Bundesliga-Mannschaft handelt. Wir wussten genau, was die Qualitäten des FC Augsburg sind. Klar haben wir dann in der Kabine ausgelassen gefeiert.

Was wird in solchen Fällen getrunken? Schampus?

Nein, da bleiben wir schon beim Bier, aber schon in Maßen. Eine gemütliche Halbe halt. An diesem Wochenende steht schließlich wieder der ganz normale Liga-Alltag an. Dadurch wurde die Party dann auch wirklich nicht so groß wie beispielsweise nach dem Aufstieg im Spiel gegen Cottbus.

Womit wir eben beim Fußball-Alltag wären: Sie haben das Auftaktspiel in der 3. Liga durchgespielt. Sind Sie jetzt nun voll drin im Team?

Ich durfte in Regensburg durchspielen und jetzt auch am Wochenende im DFB-Pokal. Es freut mich natürlich persönlich sehr, aber ich bin immer Teil eines Teams und war’s auch vergangenes Jahr schon, als ich eben nicht ganz so viel von Anfang an gespielt habe. Dass ich jetzt die Chance bekomme, ist eine große Ehre für mich. Es freut mich unfassbar. Ich genieße da jeden Tag und jede Minute im Spiel und versuche, der Mannschaft mit meinen Qualitäten zu helfen.

Wie geht’s weiter?

Jetzt kommt erst einmal der SSV Ulm im normalen Ligabetrieb. Dann folgt eine Englische Woche mit Spielen gegen Freiburg und Viktoria Köln. Da versuchen wir, den Schwung aus dem Pokal mitzunehmen und dann einen guten Saisonstart hinzulegen, damit wir bis zur Winterpause ein paar Punkte holen. Das wäre ein stabiler Start für unser Ziel, die Liga zu halten.

Und welchen Gegner hätten Sie gern in der zweiten Pokalrunde?

Das ist mir jetzt relativ wurscht.

Aber man darf doch mal träumen.

Wenn ich so gefragt werde: Der FC Bayern als Gegner wäre natürlich krass.