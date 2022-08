Der Trend spricht für Haching

Von Klaus Kirschner schließen

Wagner-Elf bleibt in der Regionalliga Bayern vorn und gewinnt immer mehr an Reife.

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching hatte am Freitagabend in Würzburg doppelten Grund zur Freude: Mit dem 1:0-Auswärtssieg bei den Kickers verteidigte das Team von Trainer Sandro Wagner am neunten Spieltag der Regionalliga Bayern die Tabellenführung und hielt einen hoch gehandelten Kontrahenten auf Distanz.

Über 3500 Fans verfolgten das Gipfeltreffen und anschließend musste Kickers-Coach Marco Wildersinn neidlos anerkennen: „Haching ist das beste Team der Liga mit einem Kader von hoher Qualität.“

Aber es war ein Duell auf Augenhöhe, bei dem die Hachinger die ganze Routine ausspielten und in der 55. Minute eiskalt zuschlugen. Nach einem Eckball von Maxi Welzmüller erzielte Mathias Fetsch seinen sechsten Saisontreffer. „Ich bin jetzt seit 15 Monaten Trainer in Haching, wir haben jetzt wieder einmal einen Schritt nach vorne gemacht“, freute sich Wagner, der natürlich feststellen konnte, dass die Neuzugänge die Stabilität im Kader weiter gestärkt haben. Dies gilt für die Abwehr um Torhüter Rene Vollath, die in neun Partien erst acht Gegentreffer kassierte. Im Mittelfeld haben Sebastian Maier und Maxi Welzmüller für mehr Kreativität gesorgt. In der Offensive ist Fetsch neben Bernd Hobsch zur festen Größe geworden.

Die Mischung zwischen „Alt und Jung“ stimmt den Coach zuversichtlich: „Unsere jungen Eigengewächse machen immer mehr Spaß.“ Einmal mehr lobte der Trainer den eingewechselten erst 17-jährigem Maurice Krattenmacher. Der U-18-Nationalspieler hat bei allen Einsätzen voll überzeugt. Nach Karim Adeyemi (jetzt bei Borussia Dortmund) verfügen die Hachinger offensichtlich über ein weiteres Juwel, das bereits bei einigen Profiklubs im Fokus steht.

Da einige Kontrahenten, wie der FC Bayern II, der FC 05 Schweinfurt oder auch der Drittliga-Absteiger aus Würzburg, immer wieder patzen, haben sich die Hachinger nach neun Spieltagen eine glänzende Ausgangsposition im Kampf um die Rückkehr in Liga drei geschaffen. Bereits am kommenden Freitag ist der Spitzenreiter gegen den Aufsteiger SpVgg Hankoven-Hailing wieder der klare Favorit. Aber Wagner neigt nicht dazu die aktuelle Situation zu überschätzen: „Für uns war es in Würzburg das bisher schwerste Spiel, ich habe eine Entwicklung gesehen für das was wir uns aufgebaut haben, viele Spieler sind gereift und athletischer geworden, jetzt sind wir froh und glücklich, das wir ein so enges Spiel für uns entscheiden konnten.“

Würzburger Kickers – SpVgg Unterhaching 0:1 (0:0)

SpVgg Unterhaching: Vollath – Lamby (67. Bauer), Pisot, J. Welzmüller, Stiefler, Maier (53. Krattenmacher), Fetsch, M. Welzmüller (84. Grob), Ehlich, Hobsch (87. Anspach), Mashigo (89. Zentrich) Tor: Fetsch (56.) Schiedsrichter: Jürgen Steckermeier (Altfraunhofen) Zuschauer: 3519