TSV Grünwald: Der unbekannte Gegner

Hinter dem Einsatz von Luca Tschaidse steht noch ein dickes Fragezeichen. © Robert Brouczek

Grünwald empfängt den TSV Töging, der vier Monate nicht gespielt hat

Grünwald – Wenn der TSV Grünwald am Samstag (16 Uhr) das Landesliga-Schlusslicht FC Töging empfängt, dann verbietet sich ein Unterschätzen des Gegners alleine schon aufgrund des Hinspiel-Resultats: Mit 6:2 fegten die Innstädter die seinerzeit allerdings stark ersatzgeschwächten Grün-Weißen vom Feld.

Kurios: Seit diesem Kantersieg haben die Töginger nur noch einen einzigen Zähler geholt – in 14 Spielen! Trotzdem warnt Grünwalds Coach Florian de Prato: „Die individuelle Klasse von Töging ist weit höher als es der Tabellenplatz hergibt. Außerdem haben sie einen neuen Trainer, der die Mannschaft nochmal anders anpacken kann.“

Tögings vielleicht erfahrenster Spieler, Patrick Walleth, der auf über 200 Regionalligaspiele für Buchbach, Burghausen und Ingolstadt II zurückblicken kann, hat den FC im Winter allerdings verlassen.

Grün-Weiße sind hohe Favorit

Bei aller Wertschätzung für die Hausherren ist die Marschroute für de Prato klar: „Wir wollen dieses Spiel gewinnen, und das hat nichts mit mangelndem Respekt vor dem Gegner zu tun. Aber wir sollten nach dem Landshut-Spiel genauso weitermachen, weil jeder Punkt, der uns der 40er-Grenze näher bringt, uns das Leben im Saisonendspurt angenehmer macht.“

Mit besagtem 5:2 bei der SpVgg Landshut nach 0:1-Pausenrückstand hat der TSV zum Auftakt aufhorchen lassen. Der Coach bleibt aber auf dem Teppich: „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht umsetzen können, was wir uns vorgenommen hatten. Da hätten wir auch höher zurückliegen können.“

Am Ende stand dennoch ein eindrucksvolles Ergebnis, das aber nicht als gutes Omen gedeutet werden kann. Denn in der Vorrunde reisten die Grün-Weißen sogar mit einem 5:0 über Landshut im Gepäck nach Töging. Trotzdem hofft de Prato, „dass wir nach diesem Spiel selbstbewusst sind. Die Frage ist nur: Wie bringen wir es aufs Feld, gegen einen Gegner, von dem wir gar nichts wissen?“

Für die Töginger ist es nämlich das erste Punktspiel seit fast vier Monaten, was dem TSV in die Karten spielen könnte, so de Prato: „Als Spieler fand ich immer, dass es ein Vorteil ist, wenn man schon ein Spiel hinter sich hat. Ich fand es schwer, nach dem Winter reinzukommen.“

Personell gibt es beim TSV einige Fragezeichen. Fabian Traub fehlt wegen seiner Sprunggelenksverletzung aus dem Landshutspiel sicher, wie lange er ausfällt, ist noch ungewiss. Luca Tschaidse und Attila Arkadas konnten wegen Krankheit in dieser Woche nicht trainieren. Ob die genesenen Thomas Niggl und Marco Bornhauser in den Kader zurückkehren, wird sich kurzfristig entscheiden.

TSV Grünwald: Bayerschmidt - Hippacher, M. Koch, Mair, Schöglmann, Th. de Prato, Wörns, Buchta, Meyer, Vourtsis, Woudstra