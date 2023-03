Derby wird zum schwarz-weißen-Freudentag

Von: Nico Bauer

Der VfR Garching bejubelt das 2:0 durch Yazid Tambo (M.). © Dieter Michalek Foto: Dieter Michaleka

Starker VfR Garching gewinnt Bayernliga-Derby gegen den FC Ismaning 3:0.

Ismaning – Das war ein schwarz-weißer Freudentag. Mit einer Galaleistung gewann der VfR Garching das Bayernliga-Derby beim FC Ismaning 3:0 (2:0). Die Hausherren hatten am Ende noch Glück, nicht richtig böse abgeschossen worden zu sein. Vor dem Isar-Derby war vieles denkbar, aber nicht der Verlauf der ersten Halbzeit. Diese war eine 45-minütige Gala des VfR Garching, der da schon das Spiel hätte entscheiden können. Die Gäste spielten das 3-5-2-System in Perfektion, attackierten den Gegner ganz früh und brachten Ismaning immer wieder schwer in Bedrängnis. Aus dem schnellen Umschalten in die Offensive entstanden viele hochkarätige Chancen. Und Ismaning? Die Blau-Weißen waren körperlich anwesend, wirkten ratlos und hatten nach vorne eine Durchschlagskraft nahe Null. Im Vergleich zu den letzten beiden Spielen war dieser Auftritt ein Rückschritt in die Steinzeit.

Der FCI war mit dem 0:2 zur Pause sehr gut bedient und musste froh sein, dass zu diesem Zeitpunkt noch nicht alles entschieden war. Bereits in der 3. Minute gingen die Garchinger in Führung. Der superstarke Djibril Djeukam eroberte links den Ball und nach einem Zusammenspiel mit seinem besten Freund Yazid Tambo kam die Kugel zu Torschütze Robert Rohrhirsch. Treffer Nummer zwei in der 16. Minute war ein Eckball, denn Tambo einköpfte. Der Mittelstürmer des VfR Garching war diesmal kein Einzelkämpfer, sondern der Stern in einem Offensivwirbel, wie ihn Garchinger Fans schon lange nicht mehr gesehen haben. Ismaning brachte zur Pause seinen Toptorjäger Daniel Gaedke, der als Joker besonders gerne trifft. Auf der anderen Seite kam wenig später Marc Sodji, der von Coach Basta einen klaren Auftrag bekam: „Du kommst für Thossi und machst dein Tor.“

Gesagt, getan - 3:0 (60.). Der in der Vorbereitung extrem überzeugende Sodji machte 34 Minuten Werbung für sich und verpasste ein zweites Tor nur knapp. Garching gewann jeden Zweikampf, löste jede Situation und zauberte dazu. Für den FCI ging es nur noch darum, unter den Schmähgesängen des auch bei dem eigenen Vereinslied textsicheren Garchinger Fanclubs („Kunstrasenversager FCI“) den Kick einigermaßen anständig zu Ende bringen. Der Ex-Garchinger Elias Kollmann scheiterte dann aus drei Metern an Torwart Retzer und verpasste mit der einzigen Großchance das Ehrentor (65.). Ismaning wurde von den Garchinger Spielern und Fans vorgeführt, wobei nicht mal Eintrittsgelder in der Kasse blieben. Der Fanclub feierte hinter dem Zaun der Gegengerade in einem Grünstreifen den Garchinger Fußball-Festtag.

Ismaning – Garching 0:3 (0:2) FC Ismaning: Becherer - Kubina, Weber (26. Mittermaier), Krizanac - Hofmann (70. Bashota), Yilmaz (65. Steindorf), Bux, Nishikawa, Redl (26. Jobst) - Kollmann, Schädler (46. Gaedke) VfR Garching: Retzer - Hofmaier, Radau, Ljubicic - Basta, Niebauer, Kehl, Djeukam, Rohrhirsch - Tambo, Thoss (56. Sodji) Tore: 0:1 Rohrhirsch (3.), 0:2 Tambo (17.), 0:3 Sodji (60.). Schiedsrichter: Elias Tiedeken (Neusäß): Zuschauer: 100.