Derbysieg: Doppelpacker Löns hält KSC an der Spitze

Toy mahnt trotz Erfolg gegen Finsing

von Guido Verstegen schließen

Die Fußballer des Kirchheimer SC haben Verfolger FC Finsing im Derby auf Distanz gehalten und mit dem verdienten 3:1 (1:0)-Erfolg die Tabellenführung in der Bezirksliga Nord verteidigt.

Da mutet es schon etwas merkwürdig an, dass KSC-Spielertrainer Steven Toy, das in seinen Augen „völlig unnötige Gegentor“ monierte: „Erst müssen wir in der eigenen Hälfte unbedingt direkt spielen, dann verlieren wir den Ball und verursachen einen Freistoß.“ Der landete nach einem Abpraller und anschließender Direktabnahme des früheren Kirchheimers Michael Ascher zum Finsinger 1:2-Anschlusstor in den Maschen (77.).

Es war erst das achte KSC-Gegentor auf eigenem Platz, das 20. in dieser Saison insgesamt, der Tabellenführer ist daheim weiter ungeschlagen, gewann neun seiner letzten zehn Partien – und doch hätte Toy gerne mal wieder zu null gespielt. Seine Reaktion zeigt: Es gibt immer etwas zu verbessern, Ausruhen geht gar nicht.

Die KSC-Abwehr hatte den gefährlichen FC-Angriff über weite Strecken im Griff, gestatteten dem Gegner kaum einmal eine klare Torchance. Auf der anderen Seite bestrafte die Elf die Finsinger Fehler rigoros und spielte offensiv überhaupt äußerst variabel. Bei einem von Niklas Karlin flach hereingegebenen Freistoß von war die FC-Defensive nicht auf der Höhe und Fabian Löns konnte aus sieben Metern zum 1:0 einschieben (26.). Alexander Fürthmaier und noch einmal Löns wurden vor der Pause in aussichtsreicher Situation geblockt.

Der kurz zuvor eingewechselte Marco Flohrs war nach erfolgreichem Gegenpressing dann der Vorbereiter von Löns‘ zweitem Treffer (63.). Die Kirchheimer standen nun tiefer, hatten die Sache aber weiter im Griff. Ricardo Jacobi köpfte nur drei Minuten nach dem Finsinger Anschlusstreffer zum 3:1-Endstand ein (80.). GUIDO VERSTEGEN

Kirchheimer SC – FC Finsing 3:1 (1:0)

KSC: Franz – Martin, Kaltenhauser, Toy, Maiberger – Karlin (70. Koblizek), Wilms, Baitz, Fürthmaier (60. Flohrs) – Jacobi (80. Pfeiffer), Löns.

Tore: 1:0 Löns (26.), 2:0 Löns (63.), 2:1 Ascher (77.), 3:1 Jacobi (80.).

Schiedsrichter: Tobias Barth (Peiting) – Zuschauer: 100.