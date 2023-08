Haching-Gegner Augsburg noch auf Formsuche – trotzdem ein „David-gegen-Goliath“-Spiel

Von: Robert Gasser

Die Augsburger Mannschaft unter Trainer Enrico Maaßen kommt noch nicht so wirklich in die Gänge. © IMAGO/Antonio Balasco

Der FC Augsburg, Unterhachings nächster Pokalgegner, tut sich aktuell schwer in der Vorbereitung. Die Schwaben verloren zwei Testspiele in Italien.

Unterhaching – Nach dem gelungenen Saisonstart (1:1 bein Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg) sehen die Fans von Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching dem DFB-Pokal-Erstrundenspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den Bundesligisten FC Augsburg mit einer gewissen Portion Optimismus entgegen. Gut gespielt, aber auch noch Luft nach oben lautet das Fazit nach dem Auftakt aus Unterhachinger Sicht.

Beim FC Augsburg läuft es dagegen noch gar nicht rund. So mussten die Schwaben in Italien trotz ansprechender Leistungen zwei Niederlagen hinnehmen. Der Fußball-Bundesligist verlor in Castel di Sangro gegen den italienischen Meister SSC Neapel mit 0:1 (0:0). Tags zuvor hatte es in Salerno ein 1:2 (0:0) gegen den Serie-A-Club US Salernitana gegeben.

Ausgangslage für Unterhaching lautet trotzdem „David gegen Goliath“

Für Neapel war im Stadio Teofilo Patini Innenverteidiger Amir Rrahmani in der 62. Minute mit dem Kopf erfolgreich. Die SSC erarbeitete sich mehrere gute Möglichkeiten. Finn Dahmen konnte sich im Augsburger Tor als Nummer 1 empfehlen. Der Neuzugang aus Mainz reagierte vor allem vor der Pause gegen den frei vor ihm auftauchenden Giovanni Simone prächtig.

Neuzugang Phillip Tietz hatte den FCA im Stadio Arechi mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter gegen Salernitana in Führung gebracht (53. Minute). Robert Gumny war zuvor im Strafraum zu Fall gebracht worden. Lassana Coulibaly (59.) und Erik Botheim (73.) wendeten mit ihren Toren die Partie für den italienischen Erstligisten.

Für Haching-Boss Manni Schwabl ist die Ausgangslage trotzdem klar: „David gegen Goliath.“ (rg)