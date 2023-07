Vorverkauf für Unterhaching-Augsburg Derby läuft – BFV lost erste Runde im Toto-Pokal aus

Die Spielvereinigung aus Unterhaching startet den Vorverkauf für DFB-Pokalspiel gegen Augsburg. Der BFV hat die erste Runde des Toto-Pokals ausgelost.

Bei der SpVgg Unterhaching hat der Vorverkauf für das DFB-Pokalspiel gegen den Fußball-Bundesligisten FC Augsburg (am Sonntag, 13. August, um 15.30 Uhr im heimischen Sportpark) begonnen. Jahreskarten gelten für dieses Spiel nicht, doch sind Jahreskartenbesitzerplätze bis einschließlich 30. Juli reserviert. Tickets können in der SpVgg-Geschäftsstelle (Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr) oder online (Print@Home) gekauft werden.

Die Eintrittspreise betragen 13 Euro auf den Stehplätzen, 22 Euro auf der Osttribüne sowie auf der Westtribüne 20 Euro (unüberdacht) und 25 Euro (überdacht). (mbe)

Toto-Pokalauslosungen der ersten Runde: Unterhaching gegen Willmering, Löwen treffen auf Stockheim

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) und Lotto Bayern haben in der Spielbank Bad Kötzting die Paarungen der ersten Hauptrunde im Toto-Pokal-Wettbewerb ausgelost, die am Dienstag, 1. August, ausgespielt wird.

Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching tritt beim Kreisligisten SpVgg Willmering-Waffenbrunn im oberpfälzischen Landkreis Cham an. Bayernligist FC Deisenhofen tritt beim FC Sportfreunde Schwaig (Landesliga Südost) an, der SV Heimstetten (Bayernliga Süd) als drittes Team aus dem Landkreis München bekommt es auswärts mit dem Südwest-Landesligisten TSV Eintracht Karlsfeld zu tun.

Das große Los zog der 1. FC Stockheim: Der Kreisligist aus Oberfranken erfüllte sich seinen Wunsch vom Traum-Spiel und empfängt daheim Publikumsmagnet TSV 1860 München aus der 3. Liga. „Das war unser Wunsch-Los – und jetzt kommen wir damit tatsächlich nach Hause, das ist echt unglaublich“, sagten die beiden Vorstände Andreas Scherbel und Markus Nickol direkt nach der Auslosung.

„Was das Fußballmuseum in Dortmund für den DFB-Pokal ist, sind die bayerischen Spielbanken für unseren Toto-Pokal“, sagte BFV-Präsident Christoph Kern bei der Auslosung in Bad Kötzting: „Spannung pur in einem außergewöhnlichen Ambiente. Die Toto-Pokal-Auslosung ist nicht nur dank des Ziehungsmodus eine besonders spannungsgeladene Sache für unsere 22 Kreissieger. Sie ist auch eine weitere Belohnung für den sportlichen Erfolg.“

Regelspieltag der Erstrundenpartien ist grundsätzlich am Dienstagabend, 1. August. Die zeitgenaue Terminierung aller 32 Erstrundenbegegnungen erfolgt in den kommenden Tagen in Absprache mit den Klubs. (mbe)

