Unterhachings Bauer feiert Debüt für DFB-Auswahl – Krattenmacher mit Doppelpack

Von: Boris Manz, Robert Gasser

Länderspiel im DFB-Trikot: Benedikt Bauer vor dem Spiel gegen Italiens U20. © Imago/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Mit Benedikt Bauer und Maurice Krattenmacher waren zwei Spieler der SpVgg Unterhaching für die DFB-Junioren-Nationalmannschaft im Einsatz.

Update vom 13. September, 14:40 Uhr:

Das dürfte Marc Unterberger freuen. Maurice Krattenmacher und Benedikt Bauer kamen bei den deutschen U-Nationalmannschaften zum Einsatz und kehren nun mit Rückenwind zurück in die Vorstadt. Bei seinem Länderspieldebüt für eine DFB-Auswahl stand Bauer gegen Italiens U20 direkt in der Startelf. Bei seinem zweiten Länderspiel gegen Polen (1:1) wurde Bauer eingewechselt.

Für Deutschlands U19: Krattenmacher erzielt Doppelpack gegen die Schweiz

Ebenfalls Eigenwerbung machte Maurice Krattenmacher. Gegen Englands U19 durfte Hachings Youngster 45 Minuten ran. Im zweiten Länderspiel gegen die Schweiz traf Krattenmacher zunächst per Lupfer und steuerte später einen zweiten Treffer bei. „Siege sind das Wichtigste, daraus zieht man sich das Selbstvertrauen“, sagte U19-Trainer Christian Wörns.

Selbstvertrauen dürften auch Krattenmacher und Bauer getankt haben. Am Sonntag sind die Hachinger Jungs wieder in der 3. Liga im Einsatz. Unterhaching trifft auf den 1. FC Saarbrücken. (btfm)

Benedikt Bauer erstmals bei U20 dabei – Maurice Krattenmacher schafft Sprung in die U19

Erstmeldung vom 05. September, 10:40 Uhr:

Unterhaching – Während Krattenmacher bereits eine längere Historie im deutschen Trikot hat, ist es die erste Berufung von Benedikt Bauer. Aus der Hachinger Jugend kommend, hat er sich in dieser Saison einen Stammplatz im Profikader erarbeitet. Mit seinen Leistungen in der 3. Liga hat sich der Defensivspieler nun die Berufung in die Deutsche U20-Auswahl gesichert.

Maurice Krattenmacher hat nach der U17 und U18 nun auch den Sprung in die U19-Nationalmannschaft geschafft. Dass er nach seiner langen Ausfallzeit so schnell auf dem Platz in der dritten Liga stand und auch gleich wieder für Akzente im Hachinger Spiel sorgte, zeugt Krattenmachers Qualität und hat auch die Trainer des DFB überzeugt.

SpVgg Unterhaching stolz auf eigene Nachwuchsarbeit

Sportdirektor Markus Schwabl freut sich für seine beiden Mannschaftskameraden: „Dass wir gleich zwei Youngsters aus unserem Profikader haben, die für die U-Nationalmannschaften nominiert wurden, freut uns sehr. Es ist ein Zeichen für die sehr gute Nachwuchsarbeit in unserem Verein und bestärkt uns, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzuverfolgen.“

Benedikt Bauer(r.) schafft es in den Kader der deutschen U20-Nationalmannschaft. Foto: Leifer © Leifer

Auch Hachings Cheftrainer Marc Unterberger ist stolz auf die beiden Hachinger Talente, die er selbst mit ausgebildet hat: „Mit den Nominierungen von Maurice und Bene zeigt sich einmal mehr die sehr gute Nachwuchsarbeit bei uns in Haching. Beide Spieler haben es in kurzer Zeit geschafft, auf einige Einsätze in der 3. Liga und dem DFB-Pokal zu kommen. Schön, dass der DFB die guten gezeigten Leistungen der beiden Jungs mit einer Nominierung belohnt. Beide sind schon sehr lange bei uns im Verein (Krattenmacher seit acht Jahren, Bauer seit sieben Jahren, die Red). Das zeigt, dass sich harte und gute Arbeit auszahlt.“ (Robert Gasser)