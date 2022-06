Nach Unterhaching-Aus: Ex Profi Robert Lechleiter legt den Fokus auf den Fußball-Lehrer

Geht einen anderen Weg: Robert Lechleiter aus Aßling (l.), der U19- und Co-Trainer bei der SpVgg Unterhaching mit Chefcoach Sandro Wagner war. Foto: imago/M. Fischer © imago/M. Fischer

Robert Lechleiter trainierte kürzlich noch die Hachinger-U19. Jetzt will er sich auf den Fußball-Lehrer konzentrieren. Dafür lehnte er einige Offerten ab.

Aßling – Wo sonst die Prinzipien des offensiven Anlaufverhaltens oder Verteidigungsstrategien auf dem Lern- und Tagesplan stehen, hat Robert Lechleiter dieser Tage nurmehr einen Eintrag vermerkt: Familie und Sonne genießen. An der kroatischen Küste lädt der 41-jährige Aßlinger gerade seine Akkus auf. „Geht gut soweit“, sagt der langjährige Profifußballer auf der Poolliege lachend ins Mobiltelefon.

Dann beginnt Lechleiter von seinen Erfahrungen zu berichten, die er im ersten Drittel der Pro Lizenz-Ausbildung seit Ende Februar gesammelt hat. Als einer von nur 16 Teilnehmern in diesem Ausbildungs-Jahrgang arbeitet und lernt Lechleiter noch etwa zehn Monate lang für die höchste Trainerqualifikation, die der Deutsche Fußball-Bund anzubieten hat. Die Entscheidung, seine berufliche Zukunft langfristig auf den Berufsfußball auszurichten, scheint Lechleiter bislang nicht zu bereuen. „Inhaltlich ist die Ausbildung wirklich top!“

Da die neugebaute Verbandszentrale des DFB in Frankfurt wohl erst in ein paar Monaten bezugsfertig ist, kamen die angehenden Fußball-Lehrer zuletzt viel rum in der Bundesrepublik. Frankfurt, Köln, Freiburg und Berlin hat Lechleiter mit Auto und Bahn schon angefahren, nach dem Urlaub macht der Lehrgangskurs in Wolfsburg Station. „Für jede Präsenzveranstaltung werden Themenschwerpunkte gesetzt, beispielsweise das Angriffsverhalten“, erklärt Lechleiter. „Darüber tauschen sich die Kursteilnehmer und Ausbilder vor Ort auf sehr professionellem Niveau aus, bearbeiten die Themen in Gruppen, ehe wir einzelne Schwerpunkte quasi als Hausarbeit mit unserer Heimmannschaft durchführen.“

Ex-Profi Robert Lechleiter trainierte vergangene Saison noch die U19 der SpVgg Unterhaching

Bis Ende April konnte Lechleiter als Cheftrainer dazu problemlos auf seine U19 Bundesliga-Junioren der SpVgg Unterhaching als „Versuchskaninchen“ zurückgreifen. Dann kam es zur Trennung zwischen Haching und der Klub-Ikone. Auf die Hintergründe möchte der aktuell arbeitslose Übungsleiter auch mit nun einigem Abstand nicht detaillierter eingehen als in der entsprechenden Pressemitteilung der SpVgg: „Wir haben uns vor einigen Wochen über die Ausrichtung für das nächste Jahr unterhalten. Dabei hatten wir unterschiedliche Ansichten und sind zu dem gemeinsamen Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit aus diesem Grund zu beenden.“ Er sei sehr dankbar für die Zeit in Unterhaching. Präsident Manfred Schwabl fand nur lobende Worte für den Ex-Profi: „Robert hat hier als Spieler und Trainer tolle Arbeit geleistet. Gerade sein Beitrag zum Klassenerhalt der U19 in diesem Jahr war sehr wichtig für uns. Ich schätze Robert persönlich sehr und gerade deswegen wird die Tür in Haching für ihn immer offen bleiben!“

Als Stürmer absolvierte Lechleiter für seinen Herzensverein zwischen 2003 und 2008 unter anderem 114 Profieinsätze in der 2. Bundesliga und kehrte 2018 als Nachwuchs-, später als Co-Trainer bei den Profis zurück. „Allein schon, weil mein Sohn mittlerweile bei Haching im Nachwuchs spielt, bin ich aber weiterhin regelmäßig am Sportpark unterwegs. Ob ich für meine Lehrgangseinheiten weiter mit der U19 arbeite, werden wir sehen.“

„Ich hatte schon ein paar interessante Anfragen auf dem Tisch, die ich aber abgesagt habe“

Obwohl er sich nun maximal auf den Lizenz-Lehrgang fokussieren kann, merkt man dem Aßlinger an, dass ihm die tägliche Trainingsroutine auf dem Platz inzwischen abgeht. „Ich hatte schon ein paar interessante Anfragen auf dem Tisch, die ich aber abgesagt habe.“ Ihm sei wichtig, dass das Gesamtpaket mit Verein, Familie und Fußball-Lehrer stimme. „Das war bis jetzt aber noch bei keinem der Angebote der Fall. Mal schauen, ob sich was über den Sommer tut. Ich bin in der Hinsicht aber relativ entspannt und konzentriere mich voll und ganz auf den Fußball-Lehrer.“

Praktischerweise ebnet ihm das Curriculum demnächst den Weg zurück auf den Trainingsplatz. Robert Lechleiter muss sich aktuell nämlich um einen Praktikumsplatz bemühen. „Stand jetzt werde ich dieses bei einem Zweit- oder Drittligist durchführen.“ (Julian Betzl)