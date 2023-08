Nach Pokal-Sensation: SpVgg Unterhaching zurück im Liga-Alltag - „Nicht meinen, dass wir die Größten sind“

Von: Robert M. Frank

„Der Funke ist voll übergesprungen“: Die Haching-Fans machten den Sportpark gegen Augsburg zum Hexenkessel und trugen so ihren Teil zur Pokalsensation bei. Das Team um Kapitän Josef Welzmüller bedanke sich nach Abpfiff. © sven leifer

Mit einer geduldigen und soliden Spielweise gelang der SpVgg Unterhaching am Sonntag die Pokalsensation vor einer begeisterten Heimkulisse. Eine Bestätigung im Liga-Alltag steht nun aus.

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching hat mit dem 2:0-Sieg in der 1. Runde des DFB Pokals gegen den Bundesligisten FC Augsburg auf voller Linie überzeugt und bei diesem Erfolg vor einer ausverkauften Kulisse von 12 500 Zuschauern im Sportpark auch viele Lorbeeren geerntet. Die große Euphorie der Fans war nachvollziehbar. Wenngleich das Team von Cheftrainer Marc Unterberger in der Anfangsphase zunächst etwas Glück hatte und auch in der Schlussphase mit einem blauen Auge davongekommen war bei drei kläglich vergebenen Großchancen der Schwaben, wurde die kämpferisch starke Vorstellung mit der Pokalsensation gekrönt.

Vor allem eine zweikampfstarke sowie solide, geduldige und einfache Spielweise war für die SpVgg am Ende der Schlüssel zum Erfolg. „Die Basis war der Einsatzwille und dass wir alles wegverteidigt haben“, sagte der Hachinger Stammtorhüter René Vollath, der mit zwei starken Paraden zu einem der Pokalhelden avancierte. Als hilfreich hatte sich für den Drittliga-Aufsteiger vor allem auch die lautstarke Zuschauerkulisse im Sportpark erwiesen. Im Pokalspiel kam Stimmung auf wie zu guten alten Bundesliga-Zeiten, der Hachinger Hexenkessel schrieb ein neues Kapitel. Angesichts weitaus geringerer Zuschauerzahlen bei regulären Pflichtspielen war dieser „zwölfte Mann“ für die Spieler noch einmal eine zusätzliche Motivation. „Das Spiel hat alle im Stadion elektrisiert, und der Funke von den Zuschauern ist voll übergesprungen“, beschrieb Kapitän Josef Welzmüller.

„Nicht meinen, dass wir die Größten sind“

In der Liga geht es bei den Hachingern nun darum, den Schwung aus dem Pokal mitzunehmen und die gute Leistung zu konservieren. Und darum, den Sportpark auch in der Liga zur Bastion zu machen. Nach der Partie im Toto-Pokal am Dienstagabend beim Bezirksligisten FC Schwabing (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet), wartet nämlich bereits am kommenden Samstag (14 Uhr) gleich wieder der Liga-Alltag auf die SpVgg mit dem ersten Heimspiel der Saison gegen Ulm. Vor diesem Hintergrund bremste Trainer Marc Unterberger die Euphorie wieder etwas ein. „Pokal und Liga sollte man trennen. Vielleicht geraten wir im nächsten Spiel gegen Ulm wieder in eine andere Rolle und sind nicht mehr der Underdog“, sagte der 34-Jährige mit Blick auf das Spiel gegen den Mit-Aufsteiger aus Baden-Württemberg. Noch deutlicher wurde Innenverteidiger Welzmüller: „Wir müssen aufpassen, dass wir in der Liga nicht meinen, dass wir die Größten sind.“