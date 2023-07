SV Heimstetten: Die nächsten drei Zugänge für den Bayernligisten

Von: Patrik Stäbler

Rückkehrer: Simon Werner kommt vom Bayernliga-Absteiger VfB Hallbergmoos. © Dieter Michalek

Simon Voß hat bei seiner Premiere im Trikot des SV Heimstetten eine tadellose Leistung gezeigt. Wobei man ehrlicherweise anmerken muss: Wirklich was zu tun hatte der neue Torwart des Bayernligisten beim 3:0-Testspielsieg über den SV Bruckmühl nicht.

Heimstetten – „Wir haben wenig bis nichts zugelassen“, berichtet Trainer Roman Langer nach dem dritten Erfolg im dritten Vorbereitungsmatch. „Ich bin mit der Leistung zufrieden. Und mich hat gefreut, dass wir zu Null gespielt haben.“ So musste weder Stammtorwart Maximilian Riedmüller in der zweiten Hälfte, noch Neuling Simon Voß vor der Pause hinter sich greifen. Der 22-Jährige, der in der Jugend beim TuS Geretsried gespielt hat, ist vom TSV 1860 München II zum SVH gewechselt. Dort sei er als Nummer zwei hinter Riedmüller eingeplant und solle diesen „anschieben“, sagt Langer.

Neben Voß hat der Regionalliga-Absteiger noch zwei weitere Neuverpflichtungen vorgestellt. Zum einen Offensivmann Simon Werner, der nach drei Jahren in Hallbergmoos nach Heimstetten zurückgekehrt ist. Zum anderen Myroslav Mitin, ein 18-jähriger Verteidiger aus der Ukraine, der zuletzt in Bad Aibling gekickt hat. Durch dieses Trio erhöht sich die Zahl der Neuzugänge beim SVH auf sieben, denen aber ganze zwölf Abgänge gegenüberstehen. Und so ist für Roman Langer die Personalplanung weiterhin nicht abgeschlossen: „Wir suchen noch zwei, drei Spieler, auch um die nötige Breite im Kader zu haben.“

Für die Tore waren gegen den Landesligisten aus Bruckmühl jedoch nicht die Neuzugänge, sondern zwei alte Bekannte zuständig. So brachten Eigengewächs Severin Müller und Kapitän Lukas Riglewski die Platzherren im ersten Durchgang mit 2:0 in Führung. Kurz vor Schluss sorgte Zweiterer dann auch noch für den 3:0-Endstand. Bereits am Samstag wartet auf den SVH das nächste Testspiel – daheim um 17 Uhr gegen den Landesligisten TSV 1880 Wasserburg. (ps)