Die Probleme der Raben mit kompakten Defensivreihen

Von: Umberto Savignano

Bernard Mwarome (hier noch im Trikot des SV Heimstetten) zählte zuletzt zu Pullachs Lichtblicken. © Dieter Michalek

Beim Tabellenvorletzten TuS Holzkirchen will Landesligist SV Pullach am Samstag (14 Uhr) unbedingt wieder in die Spur kommen. Obwohl sein Team zuletzt dreimal in Folge verloren hat, stellt Vinzenz Loistl unmissverständlich klar: „In diesem Spiel sind wir der absolute Favorit.“

Gleichzeitig warnt der SVP-Coach trotz der katastrophalen Bilanz der Hausherren mit zwei Zählern aus den letzten acht Partien: „Egal, welcher Gegner: Die stellen sich alle hinten rein, weil sie so beeindruckt sind von den Namen bei uns. Und die Holzkichner werden sich voll reinhauen, sie müssen ja auch gewinnen.“

Mit kompakten Defensivreihen tut sich der qualitativ gut besetzte SVP schwer. Das 0:1 gegen Forstinning vor einer Woche veranschaulichte das sehr drastisch. „Es war ein ätzendes Spiel, weil das ein neuer Höhepunkt war, wie man sich hinten reinstellen kann“, sagt Loistl, er gibt aber zu: „Wir waren auch ideenlos, haben reingeflankt und gehofft, dass einer hinkommt. Wir müssen unberechenbarer werden.“ Hohe Bälle auf das groß gewachsene Sturmduo Gilbert Diep und Maximilian Stapf werde man in Holzkirchen deutlich seltener sehen, verspricht der Trainer: „Vielleicht spielt einer von beiden, vielleicht spielen wir auch ganz ohne Turm und nur mit kleinen, schnellen Leuten vorne.“

Jedenfalls werde man es nicht wieder mit der Brechstange versuchen, um zum nicht zuletzt vom Sportlichen Leiter Theo Liedl so sehr vermissten Erfolg zurückzukehren. „Natürlich ist er enttäuscht, wie es läuft, für die Transfers, die er getätigt hat“, weiß Loistl, „aber mir war klar, dass es nicht gleich geschmeidig laufen wird. Ich bin noch ein junger Trainer, auch wenn ich die große Unterstützung durch Theo mit seiner Erfahrung habe.“ Angst um seinen Job hat der 32-Jährige nicht. „Der Saisonverlauf ist unbefriedigend, aber ich spüre das volle Vertrauen. Den Druck mache ich mir selber.“

Seine Mannschaft ist derzeit auch nicht gerade vom Glück verfolgt. So sind Auswirkungen des Corona-Ausbruchs vor zwei Wochen immer noch spürbar: Mark Zettl wird auf keinen Fall, Nam Nguyen wahrscheinlich ebenfalls nicht spielen können. Mit Facundo Scurti, der gerade zuhause in Italien ist, fehlt außerdem auch einer der am Samstag geforderten quirligen Offensivspieler. Doch es gibt auch erfreuliche personelle Nachrichten. So zählte Bernard Mwarome, der zu Saisonbeginn länger verletzt war, gegen Forstinning zu den Lichtblicken. Der Auftritt von Rückkehrer Darius Amados war laut Loistl zwar „durchwachsen“, der 23-Jährige sollte mit zunehmender Spielpraxis aber zu einer tragenden Säule des SVP-Spiels werden können. Und Neuzugang Robin Hoffmann vom TuS Langenholthausen aus der Landesliga Westfalen, der auch schon in der Regionalliga für den SV Lippstadt spielte, dürfte vor seinem Debüt stehen. „Er ist mit 32 sehr erfahren und eine Verstärkung auf der Sechs“, so Loistl. um

SV Pullach: Dressel - Burghard, Amados, Radau, Marseiler, Nsimba, Mwarome, Kawai, Hoffmann, Mirza, Diep