Die Relegation ist Pullachs letzte Chance

Von: Umberto Savignano

Teilen

Die Hoffnungen auf den direkten Klassenerhalt hat der SV Pullach mit der 2:4 (1:2)-Niederlage beim SSV Jahn Regensburg II schon mal begraben müssen. Nun gilt es für den SVP, sich wenigstens in die Relegation zu retten, doch das wird schwer genug.

Pullach – Zwar haben es die Raben in der eigenen Hand, den unmittelbaren Absturz in die Landesliga zu vermeiden, doch die Personaldecke wird immer dünner: In Regensburg kassierten sie drei Platzverweise, zweimal gab es glatt Rot, nämlich für Luis Heinzlmeier und Mert Yildiz, die damit am kommenden Samstag beim Saisonfinale zuhause gegen den TSV Schwaben Augsburg fehlen werden. „Wir leisten uns einfach zu viele individuelle Fehler und dann kommen noch Undiszipliniertheiten dazu“, zeigte sich SVP-Manager Robert Bäumel nach der Niederlage frustriert.

Zudem sind die Pullacher derzeit auch nicht gerade vom Glück verfolgt. Bei den Oberpfälzern, die nach dem Sieg weiter Chancen auf den Regionalligaaufstieg haben, mussten sie mit dem letzten Aufgebot antreten, weil mit dem kranken Semir Gracic und dem angeschlagenen Fabian Czech, der nach dem Aufwärmen abwinkte, zwei Leistungsträger der vergangenen Wochen ausfielen. Trotzdem erwischten die Raben einen optimalen Start: Nach einem von Regensburgs Torwart Sebastian Vogel zu kurz abgewehrten Yildiz-Schuss staubte Zander zur Führung ab (3.). Lange währte die Freude der Gäste allerdings nicht: SVP-Außenverteidiger Mathis Horndasch überwand seinen Keeper Marijan Krasnic mit einem spektakulären Eigentor zum 1:1 (11.). Kurz vor der Pause folgten dann zwei weitere Nackenschläge. Heinzlmeier sah nach der Notbremse gegen Jahns Jonas Bauer Rot (39.) „Er war letzter Mann im Laufduell, da gibt es keine zwei Meinungen“, gab Bäumel zu. Und unmittelbar danach schlenzte Christian Schmidt nach einem Pressschlag von Krasnic mit einem Regensburger den Ball zum 2:1 für die Gastgeber ins Tor (40.).

Die Raben wehrten sich: Nach Foul an Zander verwandelte Gilbert Diep den fälligen Strafstoß zum 2:2 (54.). Doch wieder schlug Regensburg schnell zurück, Schmidt staubte zum 3:2 ab (59.). Kurz darauf sanken die SVP-Chancen mit der Roten Karte gegen Yildiz in den Keller (64.). „Da hätte ich mir mehr Fingerspitzengefühl gewünscht“, fand Bäumel diese Entscheidung zu hart, vor allem aufgrund der Vorgeschichte, in der Schiedsrichter Thomas Ehrnsperger (Rieden) den Raben einen Elfmeter verwehrte: „Unmittelbar davor hat Zander die Chance auf den Ausgleich. Dabei springt der Ball einem Gegner an den nicht angelegten Arm. Nach dem Gegenzug gab es eine Diskussion mit Yildiz, der Schiedsrichter hat ihm erklärt, dass er es nicht gesehen hat. Yildiz hat dann wohl sagt: Das ist geisteskrank, er hat aber damit nicht den Schiedsrichter gemeint.“ Vier Minuten später musste dann auch noch Yannis Marseiler mit Gelb-Rot vom Platz. „Das Foul war gelbwürdig, eigentlich hellrot“, räumte Bäumel ein. Dem Rest der Truppe, der nur noch das 4:2 durch Jonas Bauer (76.) zuließ, bescheinigte er eine tolle Moral: „Wir sind nicht untergegangen, haben bis zum Schluss gekämpft, aber natürlich hatten wir keine Chance mehr.“ Nun gelte es, „die Köpfe wieder hochzunehmen und zumindest die Relegation zu erreichen“, so Bäumel. Mit einem Punkt am letzten Spieltag wäre diese zumindest sicher.

Jahn Regensburg II – SV Pullach 2:4 (1:2)

SV Pullach: Krasnic - Horndasch, Heinzlmeier, Steinacher, Marseiler, Yildiz, Saibou (46. Gaigl), Bauer, V. Traub (74. Brändle), Zander (85. Kienz), Diep; Tore: 0:1 zander (3.), 1:1 Horndasch (11., Eigentor), 2:1 Schmidt (40.), 2:2 Diep (54., Foulelfmeter), 3:2 Schmidt (59.), 4:2 J. Bauer (76.); Besondere Vorkommnisse: Rot für Heinzlmeier (39., Notbremse) und Yildiz (64., Schiedrichterbeleidigung); Gelb-Rot für Marseiler (68., Unsportlichkeit und Foul)