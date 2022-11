SpVgg Unterhaching: Die Richtung stimmt beim Herbstmeister

Von: Robert M. Frank

Trainer Sandro Wagner sieht die SpVgg Unterhaching auf dem richtigen Weg. © Robert Brouczek

Eine gute Kaderzusammenstellung, Lehren aus Fehlern der Vergangenheit sowie Leistungssteigerungen bei vielen Spielern bescheren der SpVgg Unterhaching nach der ersten Saisonhälfte die Tabellenführung in der Regionalliga Bayern.

Unterhaching – Am letzten Spieltag der Hinrunde durfte sich die SpVgg Unterhaching nach einem turbulenten gegen Schweinfurt über die Herbstmeisterschaft freuen (wir berichteten). Dieser inoffizielle Titel kommt bei den vor der Saison als Meisterschaftsfavorit gehandelten Hachingern zwar nicht ganz überraschend, ist aber dennoch ein Indikator für eine gelungene Arbeit der Verantwortlichen in einer Hinrunde mit vielen Unwägbarkeiten. „Wir sind auf jeden Fall sehr glücklich, dass wir Herbstmeister sind. Da hätten wir auch vor der Saison unterschrieben. Insgesamt hätten wir schon gedacht, dass die Herbstmeisterschaft möglich ist“, meinte Hachings Offensivspieler Niclas Anspach.

Viele Gründe für die Tabellenführung zum Abschluss der ersten Saisonhälfte sind hausgemacht. Zuvorderst ist die gelungene Kaderzusammenstellung zu nennen, die für einen derartigen Erfolg der Mannschaft von Hachings Cheftrainer Sandro Wagner spricht. Die SpVgg hat sich für die zweite Spielzeit nach dem Drittliga-Abstieg einen Kader zusammengestellt, der dank einer gesunden Mischung eine Rückkehr in den Profifußball mit sich bringen könnte. Ein gutes Dutzend an Spielern mit mindestens Drittliga-Erfahrung sind im Hachinger Kader beheimatet. Dieser wurde mit den sich gut entwickelnden Talenten aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum erfolgreich angereichert. Das Beispiel des 17-jährigen Top-Talents Maurice Krattenmacher demonstriert dabei eindrucksvoll, wie schnell Talente im Unterhachinger Sportpark ihren Weg in die erste Mannschaft finden und dort zu Leistungsträgern werden können.

Generell verfügt die SpVgg mit Top-Torjäger Patrick Hobsch (zwölf Treffer) über einen Unterschiedsspieler in der Regionalliga Bayern. In der Defensive stellten sich zudem die Routiniers um Manuel Stiefler, David Pisot, Markus Schwabl und Torwart René Vollath als wichtige Eckpfeiler heraus. Unter anderem jenes Quartett mit Zweitliga-Erfahrung war dafür verantwortlich, dass Haching mit 18 Gegentoren aus 19 Spielen zusammen mit Würzburg die beste Abwehr der Liga stellt. Hinzu kamen starke Rückkehrer wie Niclas Anspach, der zu einem wichtigen Zeitpunkt in der Saison ein starkes Comeback feierte. In jener angespannten Personalsituation Ende September, als das Hachinger Lazarett bis zu einem Dutzend an Verletzten aufwies, kam Anspach nach einer einjährigen Leidenszeit wieder zurück. Der 22-Jährige, der bereits zu Drittligazeiten ein wichtiger Spieler vor seiner Kreuzband-Verletzung gewesen war, traf in seinen ersten beiden Einsätzen gleich drei Mal. Und er konnte bei seinen guten Vorstellungen seine noch jüngeren Mitspieler zusätzlich noch mitreißen. „Es macht richtig Spaß. Auch mal mehr Verantwortung zu nehmen als in der Zeit vor meiner Verletzung, wo ich als sehr junger Spieler eher mitgelaufen bin“, sagte Anspach.

Nicht nur bei Spielern mit Profierfahrung wie Anspach, sondern auch bei den sehr jungen Spielern hat saisonübergreifend eine positive Weiterentwicklung in den vergangenen Monaten stattgefunden. „Die ganzen Watschn in der letzten Saison in der Hinrunde waren der Schlüssel zum Erfolg. Da haben wir viel umgestellt“, meinte Wagner rückblickend.

Diese Weiterentwicklung fand sowohl innerhalb der Mannschaft als auch im Umfeld des Vereines statt. Diesen Fortschritt macht Wagner als den größten Erfolgsgaranten aus. „Ich habe an Erfahrung gewonnen. Es ist mein zweites Jahr als Trainer und ich habe super viel gelernt. Mich freut es, dass wir aus den Fehlern, die ich als Trainer und die wir als Mannschaft und Verein gemacht haben, schnell gelernt haben. Das freut mich am meisten, dass man eine Entwicklung sieht“, sagte Wagner.

Die Rückkehr nach dieser Saison in den Profifußball, die sich die SpVgg spätestens zum 100-jährigen Vereinsbestehen im Jahr 2025 als Ziel gesteckt hat, wird derzeit eher defensiv thematisiert. Einen Meistertitel in der laufenden Saison sieht Wagner angesichts der langfristigen Vereinsplanung nicht als unbedingt verpflichtend: „Wir sind nicht All In gegangen, das ist eine gute Ausgangslage.“

Ähnlich zurückhaltend formulierten es auch Spieler nach dem errungenen Herbstmeistertitel. „Der Aufstieg ist dieses Jahr nicht als das große Ziel ausgeschrieben, wir schauen da eher von Spiel zu Spiel“, sagte Anspach.