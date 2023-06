Die Rivalen Aschheim und Dornach machen gemeinsame Sache - Spielgemeinschaft in der Jugend

„Zwei Vereine, eine Lösung“ – SV Dornach und FC Aschheim ziehen in der Jugendarbeit künftig an einem Strang: (v.l.): Marco Principato (SV Dornach, Jugendleitung, Spielbetrieb), Felix Partenfelder (Jugendleitung, sportliche Leitung), Konstantin Riedl (SV Dornach, Jugendleiter, Torwart-Trainer Jugend), Peter Aicher (SV Dornach, Vorsitzender), Antonio Di Spirito (FC Aschheim, Sportlicher Leiter Jugend), Uschi Niedermeier (FC Aschheim, 1. Jugendleiterin), Matthias Trägner (FC Aschheim, Vorsitzender), Tom Philipp (FC Aschheim, 2. Jugendleiter)

Von Guido Verstegen schließen

Neue Wege der Ortsteil-Vereine in der Fußball-Gemeinde Aschheim: Die Jugendsportler des FC Aschheim und des SV Dornach laufen ab der kommenden Spielzeit in der SG Aschheim/Dornach auf.

Aschheim/Dornach – Ab der kommenden Saison und nach einem erfolgreichen Pilotprojekt mit einem gemeinsamen U15-Team treten ab der Saison 2023/2024 bis auf die Mädchen-Mannschaften alle Jugendfußballer des FC Aschheim und des SV Dornach als Spielgemeinschaft (SG) Aschheim-Dornach – das hat es in der Gemeinde noch nicht gegeben.

Unter dem Motto „Zwei Vereine, eine Lösung“ reagieren die Klubs aus den beiden Aschheimer Ortsteilen auf die aktuelle Entwicklung mit sinkenden Mitgliederzahlen und einem anderen Miteinander. „Die beiden Klubs haben sich über Jahre hinweg gegenseitig die Spieler weggenommen, und es gab da eine große Rivalität“, sagt Antonio De Spirito, Sportlicher Leiter bei der Jugend des FC Aschheim.

Die Rivalität besteht zwar noch immer, doch mit neuer Führung in beiden Vereinen intensivierte sich der Kontakt untereinander: Die beiden Vorsitzenden Matthias Trägner beim FC Aschheim (seit 2021) und Peter Aicher beim SV Dornach (seit 2022) kennen und schätzen sich seit vielen Jahren.

„Wir verstehen uns auf Vorstandsebene und auch auf Jugendleiter-Ebene sehr gut“, sagt Konstantin Riedl, Jugendleiter des SV Dornach. Der ehemalige Keeper der Ersten Mannschaft und Jugend-Torwarttrainer stellte zuletzt fest, „dass die Kinderscharen nicht mehr so kommen wie früher“. Über die Gründe ließe sich nur spekulieren, da spielten viele Faktoren hinein, „aber die Key-Faktoren sind unklar“. Corona habe dann auch „extrem wehgetan“.

Das im vergangenen Jahr gestartete Pilotprojekt mit der gemeinsamen U15 bestärkte die Verantwortlichen beider Klubs in ihren Bemühungen. Auch wenn das Team trotz anfangs 50 möglicher Aktiver Woche für Woche gerade so einen schlagkräftigen Kader zusammenkam, belegt die Mannschaft in ihrer Staffel aktuell Platz drei hinter der SpVgg Höhenkirchen und der JFG FC Salzburg.

„Durch das Zusammenführen lernen sich die Aschheimer und die Dornacher Spieler kennen, und die Leistungsfähigkeit der SG wird so natürlich auch gesteigert“, findet De Spirito. Das Ziel sei es, allen Kindern in jeder Altersgruppe Spielpraxis zu geben, das Potenzial perfekt zu nutzen und den Kindern eine solide Ausbildung zukommen zu lassen.

Konstantin Riedl betont, dass man dabei nicht in den Dienstleistungscharakter kommen wolle: „Es geht darum, gesund zu wachsen und Teil des Ortes zu bleiben – altersgerecht eben und zurück zu den Wurzeln sozusagen.“

Für Montagabend hatten beide Vereine zu einem Elternabend in die Sportgaststätte Tassilo gebeten, rund 100 Interessierte folgten der Einladung. „Unser Vorhaben wurde sehr positiv angenommen und für gut befunden“, sagt Antonio Di Spirito. Jedes Kind/jeder Jugendliche bleibt den Plänen entsprechend Mitglied im jeweiligen Klub, spielt aber ab der Saison 2023/2024 in der SG. Beide Vereine bleiben flexibel, greifen im Training und im Spielbetrieb auf beide Sportanlagen zu. Riedl schätzt, dass etwa ein Drittel der Spieler vom SV Dornach kommen, dementsprechend dominieren bei den Übungsleitern auch die des FC Aschheim. (GUIDO VERSTEGEN)