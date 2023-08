Die Star-Truppe vom Lech

Von: Umberto Savignano

Teilen

Spielertrainer Sascha Mölders ist Spielertrainer und Gesicht des TSV Landsberg. © bro

Der FC Deisenhofen empfängt am Samstag den TSV Landsberg mit Spielertrainer Sascha Mölders und Nico Karger.

Deisenhofen – Andreas Pummer bringt es kurz und treffend auf den Punkt: „Es sind von Grund auf verschiedene Philosophien: Wir setzen auf die Jugend, Landsberg stellt die Mannschaft anderweitig zusammen“, sagt der Trainer des FC Deisenhofen vor dem Heimspiel gegen eben jenen TSV Landsberg (Samstag, 14 Uhr). Eines haben die beiden Bayernliga-Teams allerdings gemeinsam: Sie können richtig gut kicken, weshalb sich die Fans auf ein tolles Fußballspiel freuen dürfen.

Nominell liegt die Favoritenrolle eindeutig bei den Gästen. „Landsberg ist individuell die Top-Mannschaft der Liga“, so Pummer. Tatsächlich ist der TSV gespickt mit gestandenen Spielern aus dem gehobenen Amateurfußball und auch darüber hinaus: Spielertrainer Sascha Mölders, der den TSV 1860 München 2018 mit seinen Toren in die 3. Liga schoss, hat mit Nico Karger, dem letztjährigen Deisenhofner, seinen einstigen Löwen-Sturmpartner an den Lech gelotst, auch Nicholas Helmbrecht gehörte seinerzeit dem 1860-Kader an. Steffen Krautschneider und Amar Cekic haben reichlich Regionalligaerfahrung aus ihrer Schweinfurter Zeit. Nicht zu vergessen das Meistertrio des SV Pullach von 2017 mit Mölders’ Co-Spielertrainer Michael Hutterer, Daniel Leugner und Abwehrchef Alexander Benede, der derzeit allerdings verletzt fehlt. Gerade in der Offensive ist der TSV enorm stark besetzt, sodass Mölders selbst sogar schon in der Verteidigung aushelfen konnte.

Ob er in Landsbergs Defensive eine Schwachstelle sieht, an der er ansetzen könnte, will Pummer allerdings nicht verraten, nur so viel: „Ich habe meinen Matchplan. Aber wir brauchen schon einen sehr guten Tag, damit die Punkte in Deisenhofen bleiben.“ Zumal er einen sehr fokussierten Gegner erwartet, auch, weil es um den Wechsel von Karger, den es eigentlich schon im Winter nach Landsberg zog, ein wenig Wirbel gegeben hatte (wir berichteten): „Ich denke, die Landsberger sind top motiviert und werden Vollgas geben. Da müssen wir uns warm anziehen. Auf den Bruder Leichtfuß brauchen wir nicht hoffen.“

Beide Teams konnten sich am Dienstag für ihre vorangegangene jeweils schwächste Saisonleistung rehabilitieren: Landsberg hatte vor einer Woche überraschend in Nördlingen 0:3 verloren, war dann auch gegen Kirchheim mit 0:2 in Rückstand geraten, gewann aber noch mit 4:2.

Pummer zeigte sich beim 0:1 gegen Gundelfingen schwer enttäuscht, freute sich dann aber beim 1:1 in Dachau über die von ihm geforderte Reaktion: „Da sind wir wieder so aufgetreten, wie wir auftreten müssen, wenn wir punkten wollen. Wir haben auch nach dem Rückstand immer weitergemacht. Das war absolut ein Schritt in die richtige Richtung.“ UMBERTO SAVIGNANO

FC Deisenhofen: Knauf - Gkasimpagiazov, Köber, Vodermeier, Sagner, Müller-Wiesen, Finster, Lippmann, Yilmaz, Jost, Bachhuber