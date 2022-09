Die Tormaschine läuft wieder an

Von: Umberto Savignano

FC Deisenhofen beendet beim 4:0 gegen Kottern eindrucksvoll seine Flaute in der Offensive.

Deisenhofen – Die Tormaschine ist wieder angelaufen und sie hat den FC Deisenhofen in der Bayernliga Süd zurück auf die Siegerstraße gebracht: Nach zwei 0:0-Unentschieden gewannen die Blauhemden gegen den TSV Kottern zuhause mit 4:0 (2:0). Michael Bachhuber mit seinen Saisontreffern sechs und sieben sowie Nico Karger mit seinen Treffern acht und neun, hießen die altbekannten Erfolgsgaranten im Angriff.

Die Kotterner zeigten von Beginn an, dass sie sich nicht verstecken wollten, hatten gleich in der zweiten Minute die erste gut herausgespielte Chance, doch Nico Beutel schoss aus dem Hintergrund drüber. Die Deisenhofner fanden aber schnell die passende Antwort: Tobias Rembeck spielte Marco Finster am Fünfmeterraum frei, Kotterns Keeper Antonio Mormone blockte ab, Michael Bachhuber jagte den Nachschuss fast von der Torauslinie in die Maschen (6.). In der Folge entwickelte sich ein offenes, lebendiges Spiel, in dem aber weitere Großchancen zunächst ausblieben, auch, weil auf beiden Seiten die letzte Präzision im Offensivspiel fehlte. Wie aus dem Nichts schlug dann Bachhuber wieder zu, der nach einem langen Ball und einem Kotterner Abwehrfehler plötzlich allein durch war, Mormone noch eiskalt aussteigen ließ und ins leere Tor schob (28.). Nur eine Minute später wurde der Stürmer auf dem Weg zu seinem dritten Treffer kurz vor der Strafraumgrenze per Foul gestoppt, Kotterns Verteidiger Marco Miller war mit Gelb noch gut bedient. Den Rest der ersten Halbzeit spielten die Deisenhofner souverän herunter, die 2:0-Pausenführung ging vollkommen in Ordnung.

Auch im zweiten Durchgang ließen die Blauhemden nicht viel anbrennen. FCD-Torwart Enrico Caruso war bei einem Konter gegen Christopher Duchardt auf dem Posten (51.), einmal herrschte im Deisenhofner Strafraum nach einer Ecke etwas Chaos (55.), aber Zweifel am Erfolg kamen keine mehr auf. Erst recht nicht nach dem 3:0, das Marco Finster und Rembeck mustergültig vorbereiteten und das Nico Karger mit viel Ruhe am Ball per Flachschuss ins lange Eck erzielte (65.). Wenige Minuten später durfte der Ex-Löwe nach einem Konter über Rembeck und Bachhuber mühelos auch noch zum 4:0 einschieben (71.). Kargers Hattrick verhinderten Mormone, der einen schönen Freistoß des Ex-Löwen aus dem Winkel kratzte (81.), und das Schiedsrichtergespann, das in zwei ganz knappen Situationen auf Abseits entschied. Der Ärger darüber hielt sich in Grenzen, denn am Ende stand nach einer reifen Leistung ein auch in dieser Höhe absolut verdienter Sieg.

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker (67. Kurmehaj), Nickl, Köber (79. Förtsch), Vodermeier (79. Sagner), Rembeck, Müller-Wiesen, Finster, Jost, Bachhuber (74. Kopp), Karger Tore: 1:0 Bachhuber (6.), 2:0 Bachhuber (28.), 3:0 Karger (65.), 4:0 Karger (71.)