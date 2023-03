„Es würde mir sehr viel Spaß machen“ – Geht es für Contento nach Karriereende zum FC Aschheim?

Von: Louisa Genthe

Jahrelang lief Contento für den FC Bayern auf. Jetzt, nach seinem Karriereende, könnte man den 32-Jährigen beim FC Aschheim antreffen. © Claus Bergmann/imago

Vor knapp zwei Wochen verkündet Diego Contento sein Karriereende. Ein Comeback auf dem Platz des FC Aschheim will der Ex-Profi allerdings nicht ausschließen.

München – Mit vier Jahren lief Diego Contento das erste Mal für den FC Bayern auf. 20 Jahre verbrachte er dann beim Rekordmeister. Am 7. März gab Contento jetzt sein Karriereende bekannt und kehrt dem Profifußball damit den Rücken zu.

Komplett wird er die Fußballschuhe aber wohl nie an den Nagel hängen können. Dafür ist seine Leidenschaft für den Fußball einfach zu groß. Erste Anzeichen dafür gibt es in Verbindung mit dem FC Aschheim.

FC Aschheim: Contento wäre für den Bezirksligisten eine wertvolle Unterstützung im Liga-Kampf

Als Nebenbeschäftigung, um sich fit zu halten und wenigstens ab und zu einen Ball am Fuß zu spüren, stellt der FC Aschheim für den 32-Jährigen eine attraktive Möglichkeit dar.

Für den FCA sieht es in dieser Saison ziemlich gut aus. Der Verein aus dem Münchner Norden steht mit Platz fünf gerade souverän in der oberen Hälfte der Tabelle der Bezirksliga Oberbayern Nord. In den ersten beiden Spielen der Rückrunde konnte Aschheim erfolgreich sechs Punkte einfahren.

„Vielleicht gibt es mal ein Comeback mit meinen Brüdern.“

Für die kommende Saison würde ein Spieler wie Contento mit seiner Erfahrung und seinem Können der Mannschaft mit Sicherheit weiterhelfen können.

Bereits letztes Jahr trainierte Contento immer mal wieder mit seinen Brüdern beim FC Aschheim mit

Warum genau der FC Aschheim für Contento infrage kommt? Seine drei Brüder Alessandro, Domenico und Vincenzo kicken allesamt beim FCA. Im Mai 2022 erzählte der Ex-Profi in einem Live-Interview bereits davon, dass er beim FCA zeitweise mittrainiere.

Auch im letzten Gespräch mit Contento kam das Thema FC Aschheim wieder auf. Dem Außenverteidiger bedeutet es sehr viel, mit seinen Brüdern Fußball zusammen zu kicken. „Ich glaube, es gibt nichts Schöneres. Es würde mir sehr viel Spaß machen, mit ihnen zu spielen“, betont er im Live-Interview mit Fussball Vorort / FuPa Oberbayern.

Grundsätzlich kann sich der 32-Jährige vorstellen, dort mitzuspielen, will sich jetzt aber noch nicht konkret festlegen. „Ich lasse erstmal alles offen. Es kann sein, dass ich dort mal spielen werde. Vielleicht gibt es mal ein Comeback mit meinen Brüdern“, sagt der Linksfuß.

Auch über den Verein selbst findet Contento nur positive Worte. „Die Bedingungen dort sind super: Die Leute dort haben Ahnung von Fußball und das Trainings-Gelände gefällt mir sehr gut“, schwärmt der Triple-Sieger vom Bezirksligisten. (Louisa Genthe)