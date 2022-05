Diego Contento: Triple-Sieger trainiert bei Bezirksligist - von Aschheim zurück ins Profigeschäft?

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

imago0013602481h.jpg © imago sportfotodienst

Champions-League Sieger. Meister. Pokalsieger. Bei den Bayern hatte Diego Contento einiges zu feiern. Beim FC Aschheim bereitet er sich jetzt auf sein Profi-Comeback vor.

Aschheim - Diego Contento ist wieder zurück auf dem Fußballplatz. Der 32-Jährige hat nach seiner Verletzung die Vorbereitung auf sein Comeback im Profibereich begonnen. Der vereinslose Ex-Bayern Profi kickt im Training der Bezirksliga Mannschaft des FC Aschheim mit.

Der Triple-Sieger mit den Bayern von 2013 kam bereits 1995 im Alter von vier Jahren zum deutschen Rekordmeister. Von 2008 bis 2014 spielte Diego Contento für die Herrenmannschaften des FC Bayern München. Sein Bundesligadebüt gab er am 20. Februar 2010 beim 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg. In seinen fünf Bundesliga-Saisons brachte er es auf 49 Einsätze. Außerdem durfte er mit den Münchnern den einen oder anderen Titel feiern. Insgesamt wurde er unter anderem drei Mal Deutscher Meister und drei Mal Pokalsieger. Sein größter Triumph bleibt jedoch der Champions-League Sieg 2013.

Diego Contento: Triple-Sieger mit dem FC Bayern - heute ohne Verein

Zur Saison 14/15 wechselte Diego Contento in die französische Ligue 1 zu Girondins Bordeaux. Dort absolvierte er in vier Spielzeiten 78 Einsätze. Nach Ablauf seines Vertrags 2018 zog es Contento zur Fortuna nach Düsseldorf. Allerdings bestritt er für die erste Mannschaft nur ein Punktspiel im DFB-Pokal aufgrund eines Kreuzbandrisses und mehrerer kleinerer Verletzungen. 2020 nahm der Zweitligist SV Sandhausen den Außenverteidiger unter Vertrag. Insgesamt 24 Spiele machte er in der 2. Bundesliga für die Badener.

Diego Contento plant Profi-Comeback: Ex-Champions-League-Sieger hält sich beim FC Aschheim fit

Nach nur einem Jahr verließ er den SV wieder. Seitdem ist Diego Contento vereinslos. Nun will er aber den erneuten Schritt in die höheren Spielklassen wagen. Dafür bereitet er sich beim Bezirksligisten FC Aschheim vor. Die Wahl auf den Tabellen-Neunten der BZL-Ost war nicht zufällig. Alle drei Brüder von Diego spielen beim FC.

„Wenn der Diego einen Diagonalball schlägt, kommt der wie von der Schnur gezogen“

Sein Trainingseinsatz bestätigt Aschheims Trainer Thomas Seethaler. „Ab und zu kommt der Diego ins Training vorbei“, sagt der 51-Jährige. „Sein Ziel ist natürlich, wieder höher zu spielen und nicht in der Bezirksliga. Aber bevor er alleine im Fitnessstudio trainiert, kann er bei uns auch bisschen gegen den Ball kicken“, schmunzelt der Coach. Natürlich profitiert die Mannschaft auch von einem Spieler vom Kaliber wie Diego Contento im Training. „Da können viele, auch vor allem junge Spieler, sich viel von ihm abschauen“, so Seethaler. „Man merkt da dann schon natürlich einen Unterschied. Wenn der Diego einen Diagonalball schlägt, kommt der wie von der Schnur gezogen. Auch von der Taktik her. Der weiß schon, wo der Ball hinkommt, bevor er überhaupt gespielt wurde.“ schwärmt der Aschheimer Übungsleiter von seinem neuestem Trainingsspieler. „Da ist dann auf einmal mit ihm die B-Elf so stark wie die A-Elf“.

Es bleibt abzuwarten, wo es den 32-Jährigen Verteidiger nächste Saison hinzieht. Auch aufgrund der Verletzungshistorie des ehemaligen Bayern-Profis. Beim Bezirksligisten aus Aschheim wird es aber wohl erstmal nicht in der ersten Mannschaft weitergehen für Diego Contento. „Den Diego zieht es wieder in eine höhere Liga. Der will noch einmal oben angreifen“, versichert Thomas Seethaler. (Sebastian Isbaner)