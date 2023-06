Triple-Sieger mit echter Bodenhaftung

Von: Guido Verstegen

Das Contento-Quartett: (v.l.) Domenico, Diego, Vincenzo und Alessandro auf der Tribüne im Aschheimer Sportpark. © Guido Verstegen

Diego Contento wirkt bei seinem ersten Training mit dem FC Aschheim schon voll integriert

Aschheim – Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim haben ihre erste Einheit in der Vorbereitung auf die neue Saison absolviert – mit Diego Contento. Es wirkte fast so, als sei der Triple-Sieger schon immer dabei gewesen.

Wer beim Trainingsauftakt des FC Aschheim einen großen Bahnhof für den prominenten Neuzugang Diego Contento erwartet hatte, wurde enttäuscht. Und doch passte an diesem heißen Dienstagabend alles zusammen: Eine ganze Reihe potenzieller Zugänge spielte bei der 90-minütigen Einheit unter dem neuen Chefcoach Vincenzo Contento vor, die rund 30 Akteure gingen die Sache konzentriert an – und mittendrin war der 33 Jahre alte Ex-Profi irgendwie überall zu finden. Mal sah man ihn beim kurzen fachlichen Austausch mit seinem älteren Bruder Enzo, der zwar als Coach den Hut aufhat, aber ganz offensichtlich schon jetzt den Triple-Sieger mit seinen Tipps einbindet. Dann wieder leitete er seine Mitspieler bei den Passformen an, suchte das Vier-Augen-Gespräch mit seinen Teamkollegen und lobte seine Vorderleute nach einem Treffer im Spiel auf verkleinertem Feld: „Ein bisschen Pressing - und schon läuft’s!“

Überhaupt war Kommunikation das Zauberwort an diesem Abend. „Viel reden, Männer!“, rief Vincenzo Contento seinen Schützlingen zu. Und: „Kommandos geben!“ Auf die Frage, ob sich Diego von seinem Bruder etwas sagen lasse, wenn es ab 22./23. Juli in der Bezirksliga ernst werde, antwortete seine Frau Jessica mit einem Augenzwinkern: „Das wird man dann ja sehen, aber ich denke schon - Enzo ist ja sein Trainer!“

Die 30-Jährige hatte es sich nicht nehmen lassen und war mit ihren beiden Töchtern gekommen, um beim ersten offiziellen Training ihres Mannes – die beiden sind seit 2011 ein Paar und seit 2016 verheiratet – im Aschheimer Sportpark dabei zu sein. Sie erlebte Höhen und Tiefen seiner Karriere mit: „Es ist und bleibt spannend, Fußball ist einfach sein Ding. Das bleibt es auch – ob er nun sein Geld damit verdient oder nicht.“ Jetzt also ist er der Unternehmerinnen-Gatte, weil sie mit Easy-Tutor ein erfolgreiches Start-up für Online-Nachhilfe führt - und sie ist die Ex-Spielerfrau. Dass am Dienstag erstmals mit den neuen Champions-League-Bällen geübt wurde, weckte Erinnerungen an das Triple des FC Bayern vor genau zehn Jahren. „Das war damals so wichtig, weil wir nach dem verlorenen Finale dahoam ein Jahr später wieder aufgestanden sind und in der Saison alles gewonnen haben. 2012 hätten wir uns mit einem Sieg unsterblich gemacht“, blickte Diego Contento zurück. Der FC Bayern stehe für ihn „für immer an erster Stelle“, das sei schließlich sein „Heimatverein“.

Mit viereinhalb Jahren trug er erstmals das Trikot des deutschen Rekordmeisters, war also zuvor bei keinem anderen Klub gewesen. Kurioserweise stießen seine damals in der Bayern-Jugend spielenden Brüder Vincenzo (40) und Domenico (38) die Türen für ihn auf. Weil auch Alessandro (23) für Aschheim aufläuft, sind die vier Contento-Brüder nun erstmals in einer Mannschaft vereint. „Der Amateurfußball ist jetzt mein Hobby, ich will Spaß haben, mich fit halten und meine Erfahrung weitergeben!“

Teamkollege Tim Irlbacher (24) ist begeistert: „Die Contentos sind allesamt super drauf, und auch Diego ist so bodenständig geblieben – das macht einfach Laune!“

Testspiele FC Aschheim

Samstag, 24. Juni, 14.30 Uhr FC Finsing (H); Samstag, 1. Juli, 14 Uhr BCF Wolfratshausen (A); Samstag, 8. Juli, 14.30 Uhr SV Ostermünchen (A); Sonntag, 23. Juli, 13 Uhr FC Deisenhofen U23 (H)

Anweisungen vom Ex-Profi: Diego Contento mit Alpay Özgül. © Guido Verstegen

Mittendrin: Diego Contento (M.) beim Aufwärmen vor seinem ersten Training beim FC Aschheim. © Guido Verstegen