Ditib Unterschleißheim stürmt mit neuer Disziplin und Ordnung an die Spitze

Auch bei diesem Heimspiel gegen den FV Hansa Neuhausen sind alle Fußballer des SV Ditib Unterschleißheim pünktlich erschienen, es standen ausreichend Bälle bereit, das komplette Equipment war an Ort und Stelle. Es sind dies „die vielen Kleinigkeiten“, so formuliert es Sportdirektor Osman Keskin, die in der Summe große Bedeutung haben.

Unterschleißheim – „Die Organisation und die Disziplin, die früher nicht immer gestimmt haben, stimmen jetzt bei uns. Und das ist ein wichtiger Grund, wieso es so gut läuft.“

Tatsächlich haben die Unterschleißheimer in der A-Klasse 2 einen Traumstart hingelegt: Nach vier Siegen aus vier Spielen bezwang das Team von Trainer Bendri Apti nun auch den FV Hansa Neuhausen mit 3:1 und verteidigte damit seinen Platz an der Tabellenspitze. Wobei der fünfte Dreier durchaus harte Arbeit gewesen sei, berichtet Keskin. Obwohl seine Elf früh mit einem Mann mehr auf dem Feld stand, dauerte es eine Weile, ehe sich die Überlegenheit auch auf den Spielstand niederschlug. „Trotzdem sind wir geduldig geblieben und haben normal weiter gespielt“, lobt der Sportdirektor. „Das war der Schlüssel zum Erfolg.“

Nach knapp einer Stunde war es Enes Yalcin, der das erlösende Führungstor für die Platzherren markierte. Nur Minuten später sorgte Gürsel Görüryilmaz mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Den dritten Ditib-Treffer markierter Ufuk Yilmaz, ehe die Gäste in der Nachspielzeit noch zum Ehrentor kamen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Unterschleißheimer schon nicht mehr in Überzahl, nachdem auch Anass Schmidt Gelb-Rot gesehen hatte. Kurz vor dem Abpfiff holte sich der eingewechselte Santino Juros ebenfalls noch die Ampelkarte ab – oder wenn man es positiv formulieren will: Nicht nur bei den Toren, sondern auch bei den Platzverweisen hatten die Ditib-Kicker am Ende die Nase vorne.

Trotz der inzwischen fünf Siege am Stück will Osman Keskin vom Thema Aufstieg nichts wissen. Noch nicht. „Jetzt schauen wir mal bis zur Winterpause“, sagt der Sportdirektor. „Wenn wir dann immer noch so gut dastehen, dann müssen wir natürlich einige Vorkehrungen treffen.“ Vorerst aber wolle man von Spiel zu Spiel blicken. So reist der SV Ditib am Sonntag zum Vorletzten SV Am Hart, ehe danach die Duelle gegen die Verfolger aus Gern und Unterföhring anstehen. „Dann wird sich zeigen“, so Keskin, „wie stark wir diese Saison wirklich sind“.

SV Ditib Unterschleißheim – FV Hansa Neuhausen 3:1 (0:0)

Ditib: Yildirim, E. Yilmaz, Schmidt, Kaban, F. Kabadayi, Görüryilmaz, U. Yilmaz, Karaboga, Kurz, E. Kabadayi (67. Ünalan), Yalcin (75. Juras).

Tore: 1:0 Yalcin (59.), 2:0 Görüryilmaz (63.), 3:0 U. Yilmaz (83.), 3:1 Reznicek (90.+1).

Gelb-Rot: Kumasin (28.), Schmidt (75.), Santino (90.+3).

Schiedsrichter: Mansur Klentzan (SpVgg Röhrmoos) – Zuschauer: 50.