Dominik Stahl beendet seine Karriere und bedankt sich für „großartige Geste“ bei Schwabl

Von: Sebastian Isbaner

Dominik Stahl hatte in den letzten Jahren mit schweren Knieverletzungen zu kämpfen. Nun hängt der ehemalige Zweitliga-Spieler die Schuhe an den Nagel.

Haching - Seit fast zwei Jahren konnte Dominik Stahl nicht mehr für die SpVgg Unterhaching auflaufen. Sein letztes Spiel absolvierte Stahl Ende Juli 2021 gegen den SV Wacker Burghausen. Grund dafür war eine schwere Knieverletzung, die sich der heute 34-Jährige zuzog. Nun verkündete der Mittelfeld-Routinier sein Karriereende, wie die SpVgg Unterhaching in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Stahl wechselte in der Jugend von der TSG Hoffenheim zu den Münchner Löwen. Dort schaffte er den Durchbruch in den Profibereich und den Zweitliga-Kader des TSV 1860. 123-Mal lief der gebürtige Osterburkener in der 2. Bundesliga auf und machte sechs Spiele im DFB-Pokal für die Löwen.

In der 3. Liga und Regionalliga: 123 Einsätze in sieben Jahren bestritt Dominik Stahl für die SpVgg Unterhaching

Stahl wechselte 2016 zur SpVgg Unterhaching in die Regionalliga und konnte in seiner ersten Saison als Schlüsselspieler gleich den Aufstieg in die 3. Liga klarmachen. In rund sieben Jahren lief der 34-Jährige 123-Mal für die SpVgg auf.

In den letzten drei Spielzeiten kam der Routinier allerdings nur noch in zwei Ligaspielen zum Einsatz. Grund dafür war erst ein Kreuzbandriss im Sommer 2020 und rund ein Jahr später ein Knochenödem im Kniegelenk. Diese schwerwiegenden Verletzungen drängten Stahl schließlich zum vorzeitigen Karriereende.

Karriereende nach langer Leidenszeit: Stahl muss Schuhe frühzeitig an den Nagel hängen

„Nach dieser langen Ausfallzeit kommt die Entscheidung für die meisten sicher nicht überraschend. Dennoch war es ein langer Prozess, aber an diesem Punkt ist es einfach nur sinnvoll. Ich bin Haching unglaublich dankbar, dass sie mir immer alle Zeit und Unterstützung gegeben und mir nie Druck gemacht haben. Die Vertragsverlängerung während der Ausfallzeit war eine großartige Geste von Manni Schwabl, das ist nicht selbstverständlich“, sagt Stahl zum Abschied.

Auch Hachings Präsident Manni Schwabl bedankt sich bei Stahl für die sieben Jahre Zusammenarbeit. „Dominik war über seine gesamte Karriere nicht nur ein sehr guter Fußballer, sondern vor allem eine überragende Persönlichkeit. Er verkörperte unsere Werte zu jeder Zeit und ist dabei immer ein extrem bodenständiger und netter Typ geblieben. Er war zudem ein echter Führungsspieler auf dem Platz, den jeder Spieler und der gesamte Verein in hohem Maße wertschätzt. Der Höhepunkt mit ihm war natürlich die Meisterschaft und der Aufstieg 2017, bei dem er als unser Mittelfeldmotor die Richtung vorgegeben hat“, sagt Schwabl.

Nach sieben Jahren in Haching: Tür steht Stahl zu jederzeit offen

Der Weg zurück steht Stahl auch nach der Karriere jederzeit offen. „Wir sind Dominik über alle Maßen dankbar und werden ihn immer als Teil der Haching-Familie ansehen. Auf seinem weiteren Weg wünsche ich ihm natürlich viel Erfolg und die Tür im Sportpark wird für ihn immer offen stehen, das weiß er auch.“

Eine eventuelle Rückkehr in einer anderen Position ließ auch der 34-Jährige offen. „Es waren unglaublich schöne Jahre hier und ich blicke auch generell sehr dankbar auf meine ganze Karriere zurück. Jetzt freue ich mich auf den nächsten Abschnitt und wer weiß, die Fußballwelt ist klein und vielleicht sieht man sich ja wieder!“ (Sebastian Isbaner)