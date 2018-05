Dorfen und Haidhausen halten den Abstiegskampf offen

Toys KSC schlägt Wasserburg

von Klaus Kirschner schließen

Kirchheim hat zwar kaum noch eine Chance auf den Ralagationsplatz, doch konnten sie dem, Meister Wasserburg eine Niederlage zufügen. Die Baldhamer sind noch im Rennen um Platz zwei, Haidhausen und Dorfen machen den Abstiegskampf mit einer Punkteteilung noch spannender.

Kirchheimer SC – TSV Wasserburg 3:2(2:0). – Zum Saisonende kommen die Kirchheimer immer besser in Fahrt. Jetzt holte das Team von Spielertrainer Steven Toy innerhalb von einer Woche neun Punkte aus drei Partien. Auch gegen den schon seit langer feststehenden Meister aus Wasserburg konnten die Gastgeber überzeugen. Für die Tore der Gastgeber sorgten Fabian Löns (20.), Marco Sirch (25.) und Peter Schmöller (76.). Gegen den spielstarken künftigen Landesligisten aus Wasserburg konnte sich KSC-Torhüter Markus Magdolen besonders auszeichnen.

SC Baldham-Vaterstetten – ASV Au 5:2 (2:1). – Die Baldhamer sind noch nicht ganz aus dem Rennen um den begehrten Relegationsplatz und dem Tabellenzweiten aus Saaldorf dicht auf den Fersen. Gegen Au zeigte die Mannschaft von Trainer Thomas Nock jedenfalls eine starke Leistung. Für die Tore zum verdienten Heimsieg sorgten Roman Krumpholz (2), Mansouri Alassani, Benedikt Jakob und Markus Beck.

SpVgg 1906 Haidhausen – TSV Dorfen 1:1 (1:0). – Je mehr es auf das Saisonende zugeht, desto mehr geht dem Neuling aus Haidhausen die Luft aus. Nach einer sportlichen Talfahrt stürzte das Team von Spielertrainer Sebastian Bracher aus dem gesicherten Mittelfeld in die gefährdete Zone ab. Im Abstiegsduell gegen den ebenfalls stark gefährdeten TSV Dorfen reichte es wenigstens zur Punkteteilung. Marco Neumann brachte die Gastgeber nach 13 Minuten in Führung, den Ausgleich für Dorfen erzielte Andreas Hartl in der 65. Minute per Elfmeter. Am letzten Spieltag braucht Haidhausen in Reichertsheim unbedingt einen Sieg um den Klassenerhalt zu sichern.