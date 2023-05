Dornach als Zünglein an der Waage

Von: Guido Verstegen

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach wollen sich unbedingt mit einem Sieg von ihrem Publikum verabschieden – Gegner SV Untermenzing steht mit dem Rücken zur Wand.

Dornach – Der mit großen Ambitionen gestartete SV Dornach steht nach einer enttäuschenden Rückrunde jenseits von Gut und Böse, will sich aber „mit einem guten Gefühl“ in die Sommerpause verabschieden. „Zuletzt war ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen“, sagt Co-Trainer Manuel Ring. „Den wollen wir natürlich fortsetzen und nach Möglichkeit in den ausstehenden beiden Spielen zwei Siege einfahren.“

Am Samstag (13 Uhr) daheim gegen den SV Untermenzing werden die Dornacher auf jeden Fall voll gefordert sein. Der Aufsteiger weist bis dato zwar aber eine bessere Rückrunden-Bilanz als die Dornen auf, steht aber seit Wochen unter großem Druck. Die Mannschaft kann mit zwei Siegen rein theoretisch noch den BC Attaching abfangen und sich so den direkten Klassenerhalt sichern, muss aber auch den punktgleichen VSST Günzlhofen im Blick behalten, um nicht noch Abstiegsrelegationsplatz 13 abgeben zu müssen.

Kurios: Günzlhofen ist dann beim Saisonfinale am 27. Mai Dornachs letzter Gegner. Ring ist bewusst, dass seine Elf so etwas wie das Zünglein an der Waage ist: „Wir gehen die letzten beiden Spiele konzentriert wie alle anderen Aufgaben auch an und schauen nur auf uns.“ Die schwierige Personalsituation der letzten Wochen hat sich bei den Gastgebern nicht entspannt, immerhin kehrt der zuletzt fehlende Dominik Goßner wieder in den Kader zurück. (GUIDO VERSTEGEN)

Voraussichtliche Aufstellung: Dörsch - Wanzinger, Rankovic, Mamam, Reiter - Partenfelder, Gerguri, Soheili, Buck - Reitmayer, Rakaric