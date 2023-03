Dornach fährt nach Blitzstart nächsten Sieg ein

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Dornach – Auch wenn das Thema Aufstieg für den SV Dornach in der Bezirksliga Nord vermutlich erledigt ist: Die Mannschaft von Trainer Nebojsa Stojmenovic lässt nicht locker und hat nun beim VfB Eichstätt II den nächsten Dreier geholt. Beim 2:1 kam den Gästen zupass, dass ihnen in beiden Halbzeiten ein Blitzstart glückte. Doch auch insgesamt sei der Sieg „auf jeden Fall verdient“ gewesen, betont Manuel Ring.

Wenngleich der Co-Spielertrainer einräumt: „Am Ende mussten wir noch minimal zittern.“

Zu Beginn jedoch erwischte der Tabellenvierte beim Achten einen Auftakt nach Maß. Keine drei Minuten waren gespielt, als Robert Rakaric nach einem feinen Angriff die Kugel auf Höhe des Elfmeterpunkts serviert bekam. Dort setzte sich der Dornacher Stürmer zunächst im Zweikampf durch und setzte den Ball danach trocken ins Netz – zur 1:0-Führung. Auch in der Folge blieben die Gäste das bessere Team. „Läuferisch und kämpferisch war das richtig gut“, lobt Manuel Ring.

Der Ball zappelte erst kurz nach dem Wechsel ein zweites Mal im Netz des VfB. Diesmal war es Johannes Wanzinger, der mit seinem ersten Saisontor auf 2:0 erhöhte. Danach hätte der SVD eigentlich einen dritten Treffer nachlegen müssen, urteilt der Co-Trainer. „Und wie’s dann oft so ist, fängst du dir noch ein blödes Gegentor.“ Vorausgegangen war ein Freistoß in der 82. Minute, der an Freund und Feind vorbei und an den langen Pfosten zu Gabriel Hasenbichler flog, der dort ohne größere Mühen das Anschlusstor markierte. In der Schlussphase habe man dann noch „ein, zwei brenzlige Situationen“ überstehen müssen, berichtet Ring, ehe der Schlusspfiff den Auswärtssieg für Dornach besiegelte. (ps)

VfB Eichstätt II - SV Dornach 1:2 (0:1)

SVD: Bertic, Wanzinger, Goßner, Mamam, Reiter, Wutzer (90. Hofberger), Trabelsi, N. Bagci, Soheili, Reitmayer, Rakaric (79. Fleischmann).

Tore: 0:1 Rakaric (3.), 0:2 Wanzinger (49.), 1:2 Hasenbichler (82.).

Schiedsrichter: Jakob Bouacha (TSV Zorneding) – Zuschauer: 55.