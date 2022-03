Dornach geht bei Spitzenreiter Dachau leer aus

Von: Guido Verstegen

Dornach – Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach haben die erste Pflichtspiel-Niederlage im neuen Jahr quittiert: Bei Spitzenreiter ASV Dachau gab’s beim 0:2 (0:1) nichts zu ernten.

35 Minuten lang gestalteten die Dornacher das Geschehen ausgeglichen, hielten den Favoriten einigermaßen vom eigenen Tor weg und bekamen dann den Ball selbst in drei Versuchen nicht aus der Gefahrenzone – so bemächtigte sich schließlich Miridon Rexhepi der Kugel und beförderte sie zu seinem elften Saisontreffer in die Maschen.

Gästekeeper Maximilian Dörsch verhinderte dann bei einer Dachauer Doppelchance das 0:2 (39.), und fast im Gegenzug schoss Suheil Amadodin aus 16 Metern über das leere Tor. „Der Dachauer Torwart hatte zuvor Manuel Ring elfmeterreif niedergegrätscht, und der Ball rollte zu Suheil raus“, schilderte Dornachs Trainer Anton Plattner die Szene.

Nach dem Seitenwechsel besaß dann der zu Hause weiter verlustpunktfreie Tabellenführer die größeren Spielanteile und landete schließlich verdientermaßen seinen vierten Dreier in Folge. Im Dornacher Mittelfeld häuften sich die Fehlpässe, der Offensive mangelte es an Durchschlagskraft. Glück hatten die Gäste, als Osman Akbulut den Ball im eigenen Strafraum vertändelte und dann seinen Gegenspieler foulte – auch da hätte Schiedsrichter Leonhard Winkler auf Elfmeter entscheiden können (55.).

Bei Dachau kam dann für Rexhepi der nächste Torschützen: Michael Kornprobst erzielte eine Minute nach seiner Auswechslung das siegbringende 2:0. (guv)

ASV Dachau – SV Dornach 2:0 (1:0) Dornach: Dörsch – Mosig, Akbulut, Wanzinger, Stengelin (74. Mezini) – Tokoro, Goßner, Soheili (79. Bagci), Partenfelder – Ring (55. Regiert) – Amadodin

Tore: 1:0 Rexhepi (36.), 2:0 Kornprobst (65.) Schiedsrichter: Leonhard Winkler (Bamberg) – Zuschauer: 81