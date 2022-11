SV Dornach im Spiel eins nach dem Trainerrauswurf

Von: Guido Verstegen

Teilen

Trainer bis zur Winterpause: Der bisherige Dornacher Co-Trainer Manuel Ring sagt: „Es geht erst einmal um die nächsten beiden Spiele und darum, dass wir erfolgreich sind. Der Verein sucht einen neuen Trainer. Wir werden sehen, was passiert.“ © Gerald Förtsch

Finden die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach in Spiel eins nach der Entlassung von Chefcoach Alexander Schmidbauer (wir berichteten) zurück in die Erfolgsspur? Interimstrainer Manuel Ring fehlt in der Partie bei der SpVgg Kammerberg Personal.

Dornach – Im Sommer war Ring zum Co-Spielertrainer befördert worden, keine fünf Monate später regelt er die Dinge als Nachfolger von Schmidbauer – zumindest bis zur Winterpause. „Es geht erst einmal um die nächsten beiden Spiele und darum, dass wir erfolgreich sind. Der Verein sucht einen neuen Trainer. Wir werden sehen, was passiert.“

Schmidbauer antwortete am Donnerstag auf die Merkur-Frage, welche Fehler er denn womöglich gemacht habe: „Niemand ist fehlerfrei, so ehrlich muss jeder sein. Aber mir wäre nichts Gravierendes bekannt. Ich wurde vor vollendete Tatsachen gestellt.“

Tatsache ist auch, dass der SV Dornach mit 30 Punkten Vierter ist und weiter alle Chancen hat, ganz oben ein Wörtchen mitzureden. „Der Mannschaft ist klar, dass da jetzt aber auch was kommen muss. Wir müssen alle Nebengeräusche ausblenden und vor allem die Grundtugenden zeigen. Egal, wer auf dem Platz steht“, erwartet Ring eine deutliche Reaktion.

Neben den Rot-gesperrten Malik Abasse und Suheyp Trabelsi fehlen unter anderem Maximilian Leidecker (Bauchmuskelzerrung), Robert Rakaric (muskuläre Probleme) und Josef Zander (krank). Auch der noch kränkelnde Manuel Wagatha droht für die Partie beim nur drei Zähler schlechter dastehenden Sechsten SpVgg Kammerberg (Samstag, 13 Uhr) auszufallen. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic - Bagci, Reiter, Rankovic, Mosig - Partenfelder, Goßner, Soheili, Amadodin - Reitmayer, Ring