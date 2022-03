Dornach mit Rumpfkader gegen Eichstätt: „Es ist eine einzige Bastlerei“

Von: Guido Verstegen

Zahlreiche Verletzte – und jetzt auch noch vier Corona-Fälle: Fußball-Bezirksligist SV Dornach geht mit einem Rumpfkader ins Heimspiel gegen den VfB Eichstätt II (Samstag, 14 Uhr).

Dornach – Am Donnerstag konnte er nur neun Feldspieler und einen Torwart im Training begrüßen, die Anfrage an die Verantwortlichen des VfB Eichstätt, ob man denn die Partie verlegen könne, war da schon raus. „Leider haben wir keinen Termin finden können. Die Eichstätter wollten ungern auswärts unter der Woche ran, wir wollten nicht das Heimrecht tauschen und dort auf Kunstrasen spielen“, sagte Dornachs Coach Anton Plattner – wohlwissend, dass er letztlich zu wenige positive Fälle im Kader hatte, damit es eine corona-bedingte Absage gibt. „Eine blöde Situation.“

So wird am Samstag Keeper Dominic Bertic als Ersatzmann fürs Feld und Torwarttrainer Konstantin Riedl als Alternative für Maximilian Dörsch auf der Bank sitzen. Die 31-Jährige ist auch Jugendleiter des SV Dornach und hat im Mai 2017 sein letztes Spiel in der Bezirksliga bestritten.

Plattner baut zudem auf Unterstützung aus der Zweiten Mannschaft. „Es ist mal wieder eine einzige Bastlerei, ständig muss ich umstellen.“ Diesmal besetzen die beiden Außenverteidiger René Reiter und Johannes Wanzinger das Abwehrzentrum, der noch angeschlagene Manuel Ring steht bestenfalls für einen Kurzeinsatz zur Verfügung, Suheil Amadodin fehlte wegen wichtiger privater Verpflichtungen im Training und kann unter Umständen auch gegen den VfB Eichstätt II nicht dabei sein.

Die Eichstätter (32) haben als Tabellenfünfter zwei Punkte Vorsprung auf die Dornen (30) und sind auswärts seit fünf Spielen ungeschlagen. Im Hinspiel gab’s ein 2:2-Unentschieden. (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Dörsch – Mosig, Reiter, Wanzinger, Stengelin – Tokoro, Goßner, Soheili, Partenfelder – Regiert – Amadodin (E. Bagci)