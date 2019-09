Plattner vor Partie bei Schlusslicht: „Nicht übermütig werden.“   

Türk Ingolstadt - Dornach: Beste Abwehr gegen schlechteste Abwehr

von Guido Verstegen schließen

Die Rollen sind klar verteilt: Die seit vier Spielen verlustpunktfreien Fußballer des SV Dornach gastieren am Sonntag (17 Uhr) beim noch immer sieglosen Bezirksliga-Schlusslicht Türkischer SV Ingolstadt.

Dornach – Am vergangenen Samstag eroberte der Aufsteiger beim VfB Eichstätt II seinen ersten Zähler. Das 3:3 nach 3:0-Führung beendete eine Serie von zum Teil bitterbösen Pleiten. Im Heimspiel gegen den SV Manching (0:14) und auswärts beim FC Alte Haide (0:10) setzte es sogar zweistellige Klatschen.

Während der Tabellenfünfte aus Dornach mit bis dato sieben Gegentoren die beste Abwehr der Liga stellt und in acht Partien bereits 22 Treffer erzielte, kassierte der Tabellenletzte bereits 58 Gegentore und traf seinerseits erst vier Mal. „Das darf uns nicht beschäftigen. Wir dürfen nicht übermütig werden, nur weil’s gerade gut läuft. Und beim 2:1 gegen Alte Haide haben wir uns letzte Woche echt schwergetan“, gibt Dornachs Trainer Anton Plattner die Richtung vor. Er lobte ausdrücklich das Durchhaltevermögen seiner Elf: „Obwohl wir gemerkt haben, dass es nicht unser Tag ist, haben wir immer weitergemacht.“

Daniel Mosig verletzte sich im Training bei einem Zusammenprall mit Malik Abasse am Arm und fällt mindestens drei Wochen aus. Für den Mittelfeldspieler rückt ausgerechnet Abasse ins Team. Der etatmäßige Außenverteidiger Manuel Wagatha ersetzt vermutlich Markus Hanusch (Urlaub) in der Zentrale, Johannes Wanzinger könnte Wagathas Platz in der Viererkette einnehmen.

Voraussichtliche Aufstellung: Bertic – Reiter, Glas, Wagatha, Wanzinger – Soheili, Abasse, Goßner, Partenfelder – Ring, Rakaric.