Dornach stoppt Negativlauf mit 3:0 in Lerchenau

Von: Guido Verstegen

Dornachs Trainer Nebosja Stojmenovic: „Wir haben das Maximum herausgeholt.“ © fupa

Punktspiel-Einstand nach Maß für Trainer Nebojsa Stojmenovic: Mit ihrem 3:0-Erfolg beim SV Nord-Lerchenau haben die Fußballer des SV Dornach ihren Negativlauf in der Bezirksliga Nord gestoppt und schielen weiter nach oben.

Dornach – Nach dem 3:0 (1:0) im Topspiel beträgt der Abstand auf den Dritten SV Nord-Lerchenau zwar noch immer fünf Punkte, doch angesichts des Abwärtstrends vor der Winterpause meldete sich der SV Dornach eindrucksvoll zurück. „Die ganze Mannschaft hat gerackert, wir haben uns taktisch sehr clever verhalten“, freut sich Stojmenovic. Obwohl bei den Dornen viele angeschlagene Spieler fehlten – als Innenverteidiger liefen Dominik Goßner und Touré Achraf Mamam auf –, stand die Elf hinten sicher und wartete vorne geduldig auf ihre Chancen. Stojmenovic: „Wir haben das Maximum herausgeholt.“ Felix Partenfelder brachte die Gäste früh per Kopf in Führung, nachdem ausgerechnet der Ex-Dornacher Cenk Imsak den Ball nach einem Einwurf unglücklich verlängert hatte (10.). Auch das verletzungsbedingte Ausscheiden von Victor Abasse (27.) fing das Team ab und legte nach dem Wechsel gleich nach. Bagci eroberte nach einem Lapsus von Patrik Pancic den Ball und wurde dann von Nord-Lerchenaus letztem Mann gelegt: Pancic sah die Rote Karte, und René Reiter zirkelte den Freistoß aus 18 Metern in die Maschen (52.). Der kurz zuvor eingewechselte Markus Buck machte mit seinem Abstauber zum 3:0 alles klar (73.). (guv)

SV Nord-Lerchenau – SV Dornach 0:3 (0:1) Dornach: Bertic - Wanzinger (84. Hofberger), Goßner, Mamam, Reiter - Partenfelder, Trabelsi, Abasse (27. N. Bagci), Soheili - Reitmayer, Rakaric (70. Buck)

Tore: 0:1 Partenfelder (10.), 0:2 Reiter (52.), 0:3 Buck (73.) - Rot: Pancic (50.) - Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (TSV Finning) - Zuschauer: 80