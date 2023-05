0:3 - SV Dornach trudelt dem Saisonende entgegen

Von: Guido Verstegen

Dornach – Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach trudeln mit dem 0:3 gegen den SV Untermenzing dem Ende der Saison entgegen. Sieben Siege, ein Unentschieden, sieben Niederlagen: Dornach hat sich mit einer ausbaufähigen Heimbilanz und einer vermeidbaren Pleite gegen Untermenzing von seinem Publikum verabschiedet.

Wieder einmal hatte Trainer Nebojsa Stojmenovic kaum personelle Alternativen, wieder einmal musste er seine Viererkette umbauen: Für den kurzfristig ausgefallenen Touré Mamam rückte Johannes Wanzinger in die Innenverteidigung, als Rechtsverteidiger bekam Albert Hofberger diesmal von Anfang an seine Chance.

Viel ging nicht nach vorne, auf dem Weg in die Box wurde es oft zu eng bei den Dornen: Robert Rakaric (6.) und Dominik Goßner (47.) hatten die einzigen klaren Torchancen auf dem Fuß respektive auf dem Kopf. Die vom Abstieg bedrohten Gäste gingen dann wie aus dem Nichts in Führung: Nach einem langen Schlag in den Strafraum bekam SVD-Keeper Maximilian Dörsch den kullernden Ball nicht zu fassen und Nick Schnöller ließ sich als Torschütze feiern (15.). „Wir machen dem Gegner wie so oft in den letzten Wochen Geschenke“, sagte Stojmenovic.

Untermenzing setzte vermehrt auf Konter und nutzte haarsträubende Stellungsfehler in der Dornacher Abwehrkette rigoros aus. Erst bereiteten die Gäste über nur drei Stationen das 1:0 durch Marc Spornraft vor (20.), dann traf der Angreifer im zweiten Versuch (38.). Nach der Pause tat sich wenig bis nichts: Die Gäste verwalteten, die Heimelf blieb harmlos. (guv)

SV Dornach – SV Untermenzing 0:3 (0:3)

Dornach: Dörsch - Hofberger (46. Goßner), Rankovic, Wanzinger, Reiter (80. Riederer) - Partenfelder, Gerguri, Soheili, Reitmayer - Zander, Rakaric (73. N. Bagci)

Tore: 0:1 Schnöller (15.), 0:2 Spornraft (20.), 0:3 Spornraft (38.) Schiedsrichter: Raphael Salzberger (FC Mühldorf) - Zuschauer: 100