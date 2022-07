SV Dornach zeigt Potenzial

Von Guido Verstegen schließen

Knappe Niederlage gegen Bayernligisten

Dornach – Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach haben den Bayernligisten Türkspor Augsburg im Testspiel durchaus vor einige Probleme gestellt. „Da war definitiv mehr drin“, sagte Trainer Alexander Schmidbauer nach der 3:5 (2:2)-Niederlage. Die Dornacher zeigten zunächst noch Respekt, gerieten mit 0:2 in Rückstand, meldeten sich dann aber mit schön herausgespielten Toren zurück. Nachdem Felix Partenfelder und Simon Reitmayer per Doppelschlag ausgeglichen hatten, war Dornach dem Führungstreffer nahe. Beide Teams verschossen einen Elfmeter, Partenfelder markierte noch das 3:3 – am Ende waren die Gäste vor dem Kasten cooler. Schmidbauer: „Wir haben spielerisch mitgehalten, die zweite Halbzeit gehörte klar uns – schade, dass wir mindestens zwei Gegentreffer hergeschenkt haben. guv

Torfolge: 0:1 Ajkunic (10.), 0:2 Faye (19.), 1:2 Partenfelder (41.), 2:2 Reitmayer (43.), 2:3 Wanzinger (52./Eigentor), 3:3 Partenfelder (55.), 3:4 Aydin (71.), 3:5 Dipalo (79.)