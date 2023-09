Dornacher Hanusch zu 55-Meter-Treffer: „Der Ball fliegt tatsächlich direkt unterhalb der Latte ins Glück“

Von: Guido Verstegen

Markus Hanusch (32) erzielt mit seinem Distanzschuss das 1:0 für den SV Dornach. © Fupa

Markus Hanusch (32) trifft für den Fußball-Bezirksligisten SV Dornach beim 1:1 im Topspiel beim FC Moosinning von weit hinter der Mittellinie und erzählt von diesem unglaublichen Moment.

Herr Hanusch, Sie taxieren in dieser 31. Spielminute noch die Position des Torhüters – den Ball haben Sie offensichtlich genau auf diese Weise versenken wollen. Was ging in Ihrem Kopf vor?

Ich habe gesehen, dass Aaron sehr weit vor seinem Tor steht und zudem noch nicht direkt davor, also habe ich’s einfach mal versucht. Der Ball war eine Sekunde in der Luft, da habe ich noch kurz gezittert. Dann sehe ich, dass der tatsächlich reingehen könnte, und der Ball fliegt tatsächlich direkt unterhalb der Latte ins Glück. Wirklich verrückt, der Platz in Moosinning ist doch recht groß, das müssen zwischen 55 und 60 Metern Entfernung gewesen sein!

Sie kennen Moosinnings Keeper Aaron Siegl schon lange, sie spielten beide einst in der Jugend des TSV 1860. Wie hat er den Gegentreffer erlebt?

Aaron meinte später, damit habe er nicht gerechnet – er hätte darauf spekuliert, dass ich den typisch englischen Pass die Linie lang spiele…

Sie sind als Innenverteidiger nicht gerade als Torjäger bekannt, haben in einer Saison bis dato vier Treffer erzielt, heuer haben Sie in fünf Partien schon zweimal getroffen. Ist Ihnen ein solches Kunststück eigentlich schon einmal geglückt?

In einem Pflichtspiel nicht – aber am 31. Juli 2021 beim 2:0 in der Vorbereitung des SV Eichenried habe ich auf ähnliche Weise das 1:0 beim SC Kirchasch erzielt.

Endstand war damals 2:0. Warum hat es am Samstag nicht zum Sieg gereicht?

Man muss schon offen und ehrlich zugeben, dass Moosinning das Spiel gemacht hat. Es war eine schwierige Aufgabe, und wir sind mit dem 1:1 sehr zufrieden – die waren ja gefühlt auch alle einen Kopf größer als wir.

Es hätte also auch die erste Saisonniederlage geben können?

Keine Ahnung, wir standen hinten drin ja einmal mehr richtig gut. Aber Vladimir Rankovic meinte unmittelbar nach dem Spiel, dass mein Tor genau im richtigen Moment gefallen sei, das sei tatsächlich auch eine kleine Erleichterung für die Mannschaft gewesen. Es tut gut, das zu hören.

(Das Gespräch führte Guido Verstegen.)