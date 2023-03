TSV Brunnthal: Drei Brocken in einer Woche

Von: Nico Bauer

Brunnthal – Drei Spiele in sechs Tagen klingt nach Eishockey-Playoffs, aber das ist die Aufgabenstellung für den des TSV Brunnthal. Der Tabellenletzte der Landesliga Südost hat ein Programm vor sich, das diesen Samstag (14 Uhr) Mit dem Heimspiel gegen den SB Chiemgau Traunstein beginnt. Die Brunnthaler haben drei Kontrahenten vor der Brust, die aktuell unter den besten sechs Teams der Tabelle stehen.

Nach Traunstein (6.) kommt am Dienstag (19.30 Uhr) Tabellenführer SV Bruckmühl in den Münchner Süden und dann geht es bereits am Freitag (20 Uhr) beim Tabellenvierten Kirchheimer weiter.

Für den kleinen Kader des Schlusslichtes ist das eine Herausforderung, die auch Trainer Raphael Schwanthaler mit etwas Galgenhumor nimmt. Seine Mannschaft wird sich wohl von selbst aufstellen. Es geht aber nicht nur um die Frage, wie der kleine Kader durch diese heftigen sechs Tage kommt. Auch bei dem Brunnthaler Platz ist die Frage berechtigt, wie es ihm mit zwei Spielen binnen vier Tagen geht. Der schwierig zu bespielende Untergrund ist für Schwanthaler aber kein Vorteil seiner Mannschaft, „weil derzeit die Plätze überall kleine Mondlandschaften sind“.

Nach dem 1:1 zuletzt beim FC Schwaig ist der Abstand von knackigen acht Punkten zum hinteren Relegationsplatz gleich geblieben. „Von der Tabelle her hilft der Punkt uns natürlich nicht viel“, sagt Schwanthaler, „aber das Unentschieden hat uns Lockerheit und Freude fürs Training gegeben.“ Nach einer schwierigen Vorbereitung, was in Brunnthal kein unbekanntes Phänomen ist, bekamen die Spieler einen Beweis für die Konkurrenzfähigkeit. Schließlich war man über weitere Strecken die bessere Mannschaft und hatte Chancen zum 2:0. Deshalb würde Schwanthaler auch einen Überraschungssieg in den drei Spielen nicht unterschreiben: „Wir geben Alles und gehen in alle drei Spiele, um sie zu gewinnen.“ NICO BAUER

TSV Brunnthal: Geisbauer - Seubert, Neulinger, Richter - Nagel, Ceschin, Betzler, Lindenauer (Greiner), Wullrich - Porr, Strobl (Brunner).