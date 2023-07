Drei knackige Prüfungen für den FC Ismaning

Von: Nico Bauer

Teilen

Alte Bekannte: Mijo Stijepic (l.) stürmte einst unter Trainer Frank Schmöller; heute gibt’s erneut ein Wiedersehen. © Archiv

Alle Fußballer haben stets das gleiche Ziel, mit einem guten Saisonstart im Kader und im Umfeld für Entspannung zu sorgen. Im Fall des FC Ismaning braucht es ein hartes Stück Arbeit für das tabellarische Mittelfeld. Nach der Auftaktniederlage warten nun mit dem Gastspiel beim TSV 1860 München II an diesem Mittwoch (19.30 Uhr), dem Heimspiel gegen den TSV Schwaben Augsburg (Samstag) und dann dem Gastspiel bei Regionalliga-Absteiger TSV Rain knackige Prüfungen. Die nächsten drei Kontrahenten sind allesamt Kandidaten für die obere Tabellenhälfte.

Ismaning – Aus dem 1:3 zum Auftakt gegen den FC Deisenhofen nehmen die Ismaninger zumindest ein etwas versöhnliches Ende mit. Nach dem zwischenzeitlichen 0:3-Tiefschlag hat sich die junge Mannschaft nicht hängengelassen und zeigte Moral. Die Chancen waren da für mehr als den Anschlusstreffer. Die letzte halbe Stunde kickte der FCI so, dass er auch bei den Junglöwen etwas holen kann. Die sahen ja auch beim 3:2-Erfolg gegen Garching zuletzt 80 Minuten lang wie der sichere Verlierer aus.

Wenn die Ismaninger auf den TSV 1860 München II treffen, dann ist das immer wieder die Begegnung mit der glorreichen Vergangenheit. Seit 2019 arbeitet Trainerlegende Frank Schmöller für den Giesinger Kultclub, nachdem er zuvor extrem erfolgreich den SV Heimstetten, den FC Ismaning und den SV Pullach trainiert hatte. Der kauzige Hanseate galt als der Bessermacher, der den Erfolg mit harter Arbeit erzwingt. In Ismaning saß Schmöller von 2009 bis 2013 auf der Bank. In dieser Zeit wurden die Ismaninger erst Meister der Bayernliga, um zunächst noch auf den Aufstieg zu verzichten. Der Sprung in die Regionalliga gelang unter der Regie Schmöllers dann ein Jahr später.

Das Wiedersehen bekommt immer wieder die besondere Note, weil der heutige Ismaninger Trainer Mijo Stijepic seinerzeit der Mittelstürmer war. Das kickende Genie Stijepic war auf dem Platz der verlängerte Arm des Trainers und er hat für seine Zukunft in der leitenden Funktion das eine oder andere abgeschaut. Nur ist Mijo Stijepic Schalke-Liebhaber und nicht HSV-Anhänger durch und durch wie Ex-Profi Schmöller. NICO BAUER

Voraussichtliche Aufstellung: Becherer - Kubina, Jobst, Weber, Wild - Krizanac, Bucher, Nishikawa (Yamashita), Rohrhirsch, Schädler - Gaedke.