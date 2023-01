Drei Neue für den VfR Garching

Von: Nico Bauer

Teilen

Im Regionalliga-Abstiegskampf zieht Trainer Basta auch eine Dreier-Abwehrkette in Betracht

Garching – Mit 20 geschossenen Toren in 21 Spielen ist der VfR Garching die drittharmloseste Mannschaft der Bayernliga. Damit steckt man unter Wert geschlagen in der Abstiegsrelegationszone fest. Mit den ersten drei Wintertransfers verbindet Trainer Nico Basta die Hoffnung auf mehr Durchschlagskraft. Mit Blick auf die Offensive waren die Garchinger bisher auch auf dem winterlichen Transfermarkt unterwegs. Mit Djibril Djeukam wurde ein offensiver Außenbahnspieler verpflichtet, der ein guter Freund des Mittelstürmers Yazid Tambo ist. In der dritten italienischen Liga kam der Neu-Garchinger bei US Avellino nicht wirklich zum Zug, aber zuvor in der U19 des VfB Stuttgart zeigte er in der Bundesliga seine Klasse. Aus Kanada kommt Efe Eyubeh, der im Probetraining absolut zu überzeugen wusste. Auch dieser Zugang für den offensiven Bereich hat das Zeug zum Unterschiedsspieler. „Er spielt auch gern einmal Eins gegen Sechs“, witzelt der Garchinger Trainer Nico Basta über den Spieler, der auch einmal das Besondere versucht und auch das schaffen kann. Nun gilt es, den Spieler ins Gefüge der Mannschaft einzubringen. In der Vorbereitung werde man den jungen Tempodribbler vor allem taktisch auf das Level der Bayernliga bringen müssen. Mit den beiden Offensiv-Verstärkungen besteht auch die Hoffnung auf mehr Tore in der zweiten Saisonhälfte. Die Garchinger haben im weiteren Saisonverlauf aber auch eine schwierige Aufgabe zu bestehen. Linksverteidiger und Führungsspieler Niko Salassidis ersetzen, der wegen seines Studiums die kommenden Monate nicht zur Verfügung stehen wird. In der Vorrunde spielte Salassidis links in der Viererkette und halt teilweise als kleinster Innenverteidiger der Liga aus.

Diese Personalie hat für Trainer Nico Basta weitreichende Folgen, „denn jetzt werden wir in der Vorbereitung auch die Dreierkette einstudieren“. Für Garchinger Verhältnisse hat das den Charakter einer Zeitenwende. Bei den bevorstehenden Diskussionen über Dreier- oder Viererkette kommen auch wieder die Neuzugänge ins Spiel. Djibril Djeukam kann auf der linken Außenbahn auch den defensiven Part übernehmen und quasi Salassidis Eins zu Eins in der Viererkette ersetzen. Für die Defensive bekommen die Garchinger Kicker mit Gabriel Wanzeck aber auch einen 1,90 Meter großen Innenverteidiger vom Ligakonkurrenten TSV 1860 München II dazu. Er könnte das Puzzlestück für die Dreierkette im Ligabetrieb sein. Basta geht die Experimente in der Vorbereitung ergebnisoffen an. Den drei neuen gegenüber stehen auch zwei Abgänge mit den Offensivspielern Anton Masmanidis (TSV Dachau 65) und Halil Bursa (Türkspor Augsburg). Masmanidis ist bereits bei Ligakonkurrent Dachau 65 Jugendtrainer und wechselte nun ganz zu dem Verein, der einen Platz vor den Garchingern in der Tabelle steht. Halil Bursa kam im Sommer von Türkspor Augsburg und war ein halbes Jahr ein einziges Rätsel. Meistens war er verletzt und immer wieder gab es widersprüchliche Aussagen über die Rückkehr auf dem Platz. Halil Bursa ist ein hochveranlagter Fußballer, der nie richtig in Garching ankam und nun mit dem Wechsel zurück zum Ex-Club alle überraschte. nb

Gabriel Wanzeck kommt vom TSV 1860 II. © FUPA