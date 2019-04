Drei Dotzler-Tore: „Sieg des Willens“ 

Freut sich auf knapp zwei spielfreie Wochen: Trainer Frank Schmöller hofft, dass beim SV Pullach in den Osterferien wieder ein paar Spieler gesund werden; mit einer Rumpf-Elf gewinnt der SVP immerhin 3:2 in Sonthofen.

SV Pullach

von Umberto Savignano schließen

Mit drei Toren war Lukas Dotzler Garant für den 3:2-Sieg des SV Pullach in Sonthofen.

Pullach – Eigentlich schätzt Frank Schmöller das Wort „müssen“ im Zusammenhang mit Fußball grundsätzlich nicht so sehr, wie er selbst betont. Aber vielleicht hat die Mannschaft des SV Pullach ihrem Trainer vor dem Gastspiel beim 1. FC Sonthofen gerade deshalb so genau zugehört, weil er diesmal die ungeliebte Vokabel eben doch benutzte: „Ich habe der Mannschaft gesagt: Wir haben jetzt dann zwei Wochen Zeit, uns zu erholen. Aber vorher müssen wir dieses Spiel gewinnen. Und die Mannschaft hat geliefert.“ Nämlich einen 3:2 (1:1)-Erfolg, und das mit dem allerletzten Aufgebot.

„Es war ein Sieg des Willens und der Leidenschaft. Deshalb sind wir heute sehr zufrieden und sehr glücklich“, so Schmöller nach der Partie, in der sein Team dreimal in Führung ging. Und jedes Mal hieß der Torschütze Lukas Dotzler. In der 30. Minute verwandelte er einen an Martin Bauer verursachten Strafstoß (30.). Die Freude darüber währte allerdings extrem kurz: Praktisch im Gegenzug kam der von seiner Abwehr im Stich gelassene SVP-Torwart Marjan Krasnic einen Schritt zu spät und es gab Elfmeter für Sonthofen, den Manuel Wiedemann zum Ausgleich nutzte (32.). „Das ist bei aller Freude über den Sieg ein Wermutstropfen, dass man 30 Sekunden nach der Führung selbst einen Elfmeter verursacht. Das ist einfach nicht clever“, ärgerte sich Schmöller.

Kurz nach dem Wechsel durfte dann wieder Dotzler vom Punkt antreten, nachdem Simon Ollert von einem Ellenbogen niedergestreckt worden war. Pullachs Torjäger verwandelte erneut eiskalt, und das sogar zweimal, weil die Ausführung wiederholt werden musste (51.). Es dauerte aber wieder nicht lange, bis die Gastgeber gleichzogen: Jannik Keller traf über den Umweg des Innenpfostens allerdings unhaltbar (57.). „So ein Tor kannst du immer fangen, auch wenn ich der Meinung bin, eine zweite Führung solltest du eigentlich länger halten“, sagte Schmöller, dem aber noch ein Jubel über einen Dotzler-Treffer aus dem Spiel heraus, nach schöner Vorarbeit von Max Zander, vergönnt war (75.). „Mit dem dritten Rückstand war Sonthofens Widerstand dann gebrochen“, so Schmöller, der sich mit dem letzten aufrechten Häufchen seines Kaders nun über das besagte freie Osterwochenende freuen darf: Das für Gründonnerstag geplante Heimspiel gegen den TSV Rain wurde vom Bayerischen Fußballverband (BFV) auf Mittwoch, 1. Mai (14 Uhr), verlegt.

Die BFV-Begründung, dass einen Tag vor dem ursprünglichen Termin ein Trainingslehrgang zum UEFA Regions’ Cup anberaumt ist, findet Schmöller zwar etwas abenteuerlich, aber: „Das spielt uns in unserer Situation natürlich in die Karten. Jetzt haben wir 14 Tage, um den einen oder anderen Spieler fit zu kriegen, und die, die viel gespielt haben, können etwas regenerieren.“

1. FC SONTHOFEN – SV PULLACH 2:3

SV Pullach: Krasnic - Gaigl, Jobst, Heinzlmeier, Koudossou, Bauer, Hutterer, Dotzler, Braun (90.+3 Tüy), Zander, Ollert (90.+2 van Boyen)

Tore: 0:1 Dotzler (30., Foulelfmeter), 1:1 Wiedemann (32., Foulelfmeter), 1:2 Dotzler (51., Foulelfmeter), 2:2 Keller (57.), 2:3 Dotzler (75.)

UEFA Regions’ Cup:

Heimspiel gegen

TSV Rain verlegt