Zuhause eine Macht: SpVgg Unterhaching II feiert den dritten Heimsieg

Von: Robert M. Frank

Zuhause eine Macht. Josef Gottmeier (Nr.3) und der SpVgg Unterhaching II gewannen gegen Aufkirchen mit 2:0. © FuPa/Dieter Metzler

Die SpVgg Unterhaching II hat das dritte Heimspiel im Emmeringer Hölzl-Stadion mit 2:0 (1:0) gegen den SC Aufkirchen gewonnen und bleibt damit zu Hause ungeschlagen.

Unterhaching – In der ersten Halbzeit legte die Mannschaft von Trainer Marc Endres gleich vor. Nach einem Lattentreffer von Andreas Hirtlreiter (10.) und einer folgenden Trinkpause setzte sich Elion Haxhosaj bei einer Einzelaktion in den Strafraum der Mittelfranken durch und beförderte den Ball in die lange Ecke zum 1:0 (30.).

Während von den Gästen mit Ausnahme eines gefährlichen Konters wenig kam, verbuchte die SpVgg bis zur Pause noch die eine oder andere Gelegenheit für einen zweiten Treffer. Dieser gelang den Hachingern dann im zweiten Durchgang über Dominique Girtler, der aus dem Rückraum traf (53.). Den Zwei-Tore-Vorsprung verwaltete die SpVgg, und in der Schlussphase konnte sich Schlussmann Fabian Scherger mit einer starken Parade auszeichnen (85.). (Robert M. Frank)

Unterhaching II: Scherger - Gottmeier, Zimmermann, Fröhlich (46. Hoops), Lamby - Hirtlreiter, Markert (46. Erber), Ortel, Haxhosaj (60. Fink) - Dorfner, Girtler

Tore: 1:0 Haxhosaj (30.), 2:0 Girtler (53.)