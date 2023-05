Duell der Absteiger: SV Heimstetten in ungewohnter Favoritenrolle

Von: Patrik Stäbler

Erster Abgang: Emre Tunc (l.) geht zu Türkgücü, „ein ambitionierter Regionalligist mit einer klaren Philosophie“. © Dieter Michalejk

Drei Spieltage vor Schluss befindet sich die Regionalligasaison auf der Zielgeraden. Und doch gibt es beim designierten Absteiger SV Heimstetten immer noch Premieren, so etwa an diesem Samstag. Denn da wird der Club erstmals in dieser Spielzeit als klarer Favorit in eine Partie gehen. So gastiert im FC Pipinsried ab 14 Uhr ein Gegner im ATS-Sportpark, dessen aktuelle Pleitenserie sogar sämtliche Negativläufe des SVH in dieser Saison toppt.

Heimstetten – Mitte Oktober ist der Dorfclub aus dem Dachauer Hinterland letztmals als Gewinner vom Platz gegangen. Seither gab’s 17 Spiele ohne Sieg, dazu einen Haufen Gegentore und zuletzt neun Niederlagen hintereinander. Infolge dieser schwarzen Serie hat Pipinsried den SV Heimstetten sogar als Tabellenletzter abgelöst: Mit nur sechs Siegen und sechs Remis aus 35 Partien liegen beide Clubs punktgleich auf den letzten Plätzen des Tableaus, wobei der SVH noch die etwas bessere Tordifferenz hat.

Entsprechend könnte das Duell am Samstag vorentscheidend sein, wer am Saisonende als schlechtester Regionalligist in die Bayernliga absteigt. Die Bilanz der vergangenen Wochen spricht dabei eindeutig für den SVH: Er schrammte zuletzt beim 1:1 in Nürnberg nur wegen eines Gegentors in der Nachspielzeit am Sieg vorbei. Und vor einem Monat gab’s immerhin mal drei Punkte beim 2:0-Auswärtserfolg in Fürth.

Daheim jedoch zeigte die Elf von Trainer Christoph Schmitt in den Vorwochen – und das ist noch freundlich ausgedrückt – durchwachsene Leistungen. Diese sind sicher ein Grund, weshalb sich zuletzt kaum 100 Zuschauer im Sportpark einfanden. Im richtungsweisenden Duell um die Rote Laterne am Samstag dürften es nun wohl wieder ein paar mehr werden.

Dessen ungeachtet laufen bei beiden Kellerkindern bereits die Vorbereitungen auf nächste Saison – dann in der Bayernliga. So hat Pipinsried in Martin Weng und Johannes Müller bereits nicht nur ein neues Trainerduo für die kommende Spielzeit vorgestellt, sondern auch etliche Neuzugänge. Demgegenüber hält sich Heimstetten weitgehend bedeckt, was die Personalplanungen angeht. Allein ein Abgang steht bisher fest, und der ist für den Absteiger schmerzlich. So wird Angreifer Emre Tunc, der diese Saison nicht nur wegen seiner sieben Tore zu den wenigen Lichtblicken zählte, im Sommer zu Türkgücü München wechseln. Der Club sei „ein ambitionierter Regionalligist mit einer klaren Philosophie, das passt perfekt zu meinen Vorstellungen“, lässt sich der 24-Jährige auf der Webseite seines künftigen Vereins zitieren. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr zielstrebig und mit einem klaren Plan, das hat mir gefallen.“ (PATRIK STÄBLER)

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Maljojoki, Sabbagh, Sengersdorf, Steimel, Strieder, Manole, Weser, Riglewski, Tunc, Awata.