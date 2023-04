Duell der Kellerkinder

Von: Umberto Savignano

SV Pullach empfängt den ASV Dachau.

Pullach – Zwei personell angeschlagene Kellerkinder der Landesliga Südost treffen am Samstag (14 Uhr) im Duell zwischen dem SV Pullach und dem ASV Dachau aufeinander. Bei den Raben fehlen mit den verletzten Naod Belachew (Zehenbruch), Keita Kawai (Handbruch), Özgür Sütlü (Muskelfaserriss) und Spielertrainer Fabian Lamotte (Innenbandriss im Knie) sowie dem letztmals gesperrten Kapitän Mathis Horndasch weiterhin fünf Spieler, die in Abwehr oder defensivem Mittelfeld für Stabilität sorgen könnten. Immerhin kommt mit Nils Allmang ein Verteidiger zurück, sodass Lamotte feststellen kann: „Ganz alternativlos sind wir nicht.“ Im Sturm darf sich der Coach über die Rückkehr des zuletzt wegen der Arbeit fehlenden Stürmers Dominik Bacher freuen, den beim 1:2 in Unterföhring Eigengewächs Sanntino Pandza ersetzte. Lamotte schließt nicht aus, dass diesmal beide zusammen auflaufen könnten: „Pandza hatte sich den Einsatz durch seine Leistungen im Training und bei den Kurzeinsätzen verdient, er hat es nicht schlecht gemacht, auch wenn es nicht so einfach war, und er hat sich im Training weiterhin empfohlen.“

Bei den Gästen aus Dachau fehlen ebenfalls einige Schlüsselspieler, allen voran der Ex-Pullacher Andreas Roth (Knieprobleme), den sein Trainer Michael Haupt als den „vielleicht besten Spieler der Liga“ bezeichnet, dazu dessen Bruder und ASV-Kapitän Christian Roth, Stürmer Sebastian Mack (beide Probleme mit dem Schambein) sowie die Verteidiger Tobias Erl (Kreuzbandriss) und Dimitrios Papadopoulos (Rotsperre).

„Diese ganzen Geschichten, wer auf dem Platz steht und wer nicht, zählen nicht. Es werden elf Spieler von Dachau sein und elf Spieler von uns, und ich erwarte von meinen elf Spielern, dass sie alles daran setzen, das Spiel zu gewinnen“, fordert Lamotte allerdings, die Personalfragen auszublenden und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: „Dachau wird versuchen, körperlich dagegenzuhalten. Da müssen wir selbst clever und physisch aggressiv agieren. Das sind die Basics. Wenn man die beherrscht und umsetzt, kann man auch guten Fußball spielen.“ Das sei in Unterföhring nicht der Fall gewesen. „Da haben wir zu oft schlechte Entscheidungen getroffen. Das ist auch Kopfsache.“

Dachaus Coach Haupt hat übrigens eine Jobgarantie über die Saison hinaus erhalten, selbst im Falle eines Abstiegs. Auch in Pullach steht die Frage an, wer in Zukunft auf der Bank sitzt. Lamotte signalisiert seine grundsätzliche Bereitschaft weiterzumachen: „Wir sind im Austausch.“ um

SV Pullach: Krasnic - Schmitt, Ogorodnik, Lelleck, Marseiler, Nsimba, Burghard, Mirza, Nguyen, Scurti, Bacher