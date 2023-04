Duell der Torjäger - Mölder trifft mit dem TSV landsberg auf Karger und den FC Deisenhofen

Von: Umberto Savignano

Teilen

Ein Foto, das seinen Ruf als Kult-Löwe noch verstärkt hat: Sascha Mölders, die frühere „Wampe von Giesing“. Foto: IMAGO © IMAGO

Vor der Saison hatten sich beide Mannschaften, vor allem die Gäste aus Landsberg, einiges vorgneommen. Diese Erwartungen wurden beiderseits enttäuscht.

Deisenhofen – Nein, als Duell der Enttäuschten will Andreas Pummer, Trainer des FC Deisenhofen, das Heimspiel gegen den TSV 1882 Landsberg (Samstag, 14 Uhr) nicht bezeichnen, zumindest so weit es seine Mannschaft betrifft. „Das ist aus unserer Sicht übertrieben. Unser Ziel war nicht der Aufstieg“, stellt der 40-Jährige klar. Zwar sei Platz elf auch nicht der Anspruch des FCD, aber es gab eben personelle Probleme und dazu „haben wir ein paar Punkte liegen lassen, so wie letzte Woche in Kottern, als wir in den ersten zwei Minuten zwei Elfer kriegen.“

Ziemlich frustriert waren hingegen die Landsberger um ihren prominenten Spielertrainer Sascha Mölders am vergangenen Wochenende, als sie nach 2:0-Halbzeitführung dem Abstiegskandidaten TSV 1865 Dachau noch mit 2:3 unterlagen. Als Sechster mit sieben Punkten Rückstand zu Platz zwei steht der angepeilte Aufstieg deutlich infrage. Dabei hatte Mölders eine Woche zuvor nach Landsbergs 3:1-Sieg beim Spitzenreiter SV Schalding-Heining noch angekündigt: „Ich glaube, dass wir im Mai feiern werden.“

Angesichts des hochkarätigen TSV-Personals wäre das eigentlich auch zu erwarten gewesen: Neben Mölders stehen unter anderem die drei Säulen der Pullacher Bayernliga-Meisterschaft 2017, Alexander Benende, Michael Hutterer und Daniel Leugner im Kader. Der lange verletzte Leugner kam erst ab März zum Einsatz, traf seither in fünf Partien schon viermal. In der Winterpause haben sich die Landsberger zudem mit Nicolas Helmbrecht verstärkt, der 2018 mit dem TSV 1860 München den Drittligaaufstieg feiern durfte, an der Seite von Mölders und Deisenhofens Top-Torjäger Nico Karger.

Das Wiedersehen der Ex-Löwen verleiht dem Duell einen besonderen Reiz, wobei der Vergleich Mölders gegen Karger eindeutig im Mittelpunkt steht, nicht nur, weil Helmbrecht möglicherweise verletzt fehlt. Die beiden ehemaligen Sturmkollegen streiten um den Titel des Top-Torschützen, Mölders hat 24 Treffer auf dem Konto, Karger 21, dazwischen liegt noch mit 22 Toren Julian Kania von Schwaben Augsburg.

„Beide sind Superspieler für die Liga, aber auch unterschiedlich“, urteilt Pummer über die Rivalen. „Mölders ist mehr der Strafraumstürmer, Nico kommt über das Dribbling und das Tempo.“ Auch vom Auftreten her sind die Stürmer nicht vergleichbar, Karger wirkt wesentlich zurückhaltender als der extrovertierte Mölders, der laut Pummer „polarisiert. Das kann sich positiv oder negativ auswirken, aber wenn man seinen Werdegang sieht, gibt es nicht viel zu reden.“

Letztlich geht es aber ohnehin nicht vorrangig um Karger gegen Mölders, sondern um Deisenhofen gegen Landsberg, zwei Teams, die punkten müssen. „Ein Sieg sollte reichen“, sagt Pummer angesichts der sechs Punkte Vorsprung auf die Relegationszone zum Thema Klassenerhalt. „Und wir sind wieder im Aufwärtstrend, auch, wie wir miteinander im Spiel auftreten.“ Die Gäste brauchen hingegen eine Siegesserie, um ihre Regionalligachancen zu wahren.

Die Fans schließlich hoffen auf ein ähnlich tolles Duell wie beim 3:2-Vorrundensieg des TSV, es war das vielleicht beste Bayernligaspiel dieser Saison. „Aber das ist über ein halbes Jahr her“, gibt Pummer zu bedenken. Tatsächlich handelte es sich damals zweifelsfrei noch um das Duell der Zufriedenen: Landsberg war Spitzenreiter, der FCD lag mit drei Punkten Rückstand auf Platz vier. (um)

FC Deisenhofen: Caruso - Gkasimpagiazov, Nickl, Vodermeier, Sagner, Mayer, Finster, Jost, Hahn, Bachhuber, Karger.....