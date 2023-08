Ehrlicher Fußball in den Zeiten des Irrsinns

Von: Robert Gasser

Robert Gasser © SYSTEM

KOMMENTAR

Das erste Saisonspiel in der 3. Liga hat gezeigt, dass die SpVgg Unterhaching in dieser Liga mithalten kann. Ein 1:1 beim Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg kann sich sehen lassen. Voraussetzung dafür ist freilich, dass die Mannschaft Woche für Woche eine Einsatzbereitschaft zeigt, wie am Samstag in Regensburg. Doch wer gesehen hat, mit welch einer Leidenschaft die Hachinger Mannschaft im Jahn-Stadion aufgetreten ist, der hegt daran keinen Zweifel. Die Abläufe stimmen bei den Vorstädtern. Doch die Mannschaft hat so hochbegabte Spieler in ihren Reihen, dass sie versuchen muss, den Ball noch mehr mit schnellen Flachpässen durch die gegnerischen Reihen zu treiben. Für lange, hohe Bälle fehlt ihr die körperliche Robustheit. Der neue Cheftrainer Marc Unterberger weiß das.

Für die Unterhachinger Fußballfans ist die Rückkehr in die 3. Liga ohnehin ein Segen. Die 3. Liga steht für ehrlichen Sport ohne Starallüren und Brimborium. Genau das braucht der Fußball in diesen Zeiten des finanziellen Irrsinns.