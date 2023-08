Eigengewächs lässt Haching jubeln

Von: Robert Gasser

Teilen

Die Fans aus der Vorstadt sorgten im Haching-Block für Stimmung und unterstützten lautstark ihre Mannschaft. © Sven Leifer

Aaron Keller (19) trifft zum 1:1 beim Drittliga-Auftakt bei Jahn Regensburg

Regensburg/Unterhaching – Mit einem breiten Grinsen lief Haching-Boss Manni Schwabl nach dem Schlusspfiff durch das schmucke Jahn-Stadion. 1:1 (1:1) beim Zweitliga-Aufsteiger – das kann sich sehen lassen. Schließlich sind die Hachinger gerade erst aus der Regionalliga aufgestiegen und es wusste keiner, wo die Mannschaft mit ihrem neuen Trainer Marc Unterberger stand. Einen ausführlichen Bericht über das Spiel lesen Sie im überregionalen Sportteil dieser Ausgabe, Seite 25.

Präsident Schwabl war also sichtlich zufrieden. Und nicht nur mit der Leistung seiner Mannschaft, sondern auch, dass der neue Cheftrainer Marc Unterberger mit Benedikt Bauer, Ben Westermeier und dem Torschützen Aaron Keller drei Eigengewächse aus dem kostspieligen Nachwuchsleistungszentrum in die Startelf berief, die ihr Debüt im Profi-Fußball feierten und ihre Sache sehr gut machten. „Wir haben in den letzten Wochen viel erzählt, dass wir mutig sein wollen und die Jungs auf den Platz bringen wollen“, sagte Unterberger. „Dass es im ersten Spiel gleich so aufgeht und mit einem Tor und mit einem Punkt für die Mannschaft belohnt wurde, ist nicht nur für den Aaron schön, sondern für den ganzen Verein.“ Keller habe nicht nur wegen seines Tores ein sehr auffälliges Spiel gemacht. Keller selbst sagt: „Es war ein super Erlebnis für mich. Es war ein geiles Spiel und es ist geil, wieder in der 3. Liga zu sein. Ich fand wir haben es sehr ordentlich gemacht und ich glaube, wir können mit dem Punkt zufrieden sein.“

Bei aller Freude über den Punkt zeigte sich Unterberger freilich nicht rundum zufrieden: „In der ersten Halbzeit sind wir nicht so gut ins Spiel zu kommen. Für die zweite Halbzeit haben wir uns vorgenommen, besser in unsere Abläufe zu kommen. Da haben wir es auch besser gemacht. Wir nehmen den Punkt zum Auftakt hier in Regensburg liebend gerne mit.“

Ein großes Lob hatte Unterberger für die Hachinger Fans parat. Geschätzt knapp 600 Anhänger der Vorstädter hatten sich auf den Weg gemacht und machten Party auf der Tribüne und einige auch schon vorher im Zug. Unterberger: „Wenn dich 500 oder 600 Fans unterstützen, das gibt dir Kraft und ich schätze, dass es auch der Mannschaft Kraft gegeben hat. Vielen Dank für die Unterstützung!“

Der Saisonauftakt ist für Haching also gut gelaufen, und es geht weiter Schlag auf Schlag. Am kommenden Sonntag gastiert um 15.30 Uhr Erstligist FC Augsburg in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals im Unterhachinger Sportpark. Die gute Leistung in Regensburg gibt Haching sicher Rückenwind, geht da also was gegen Augsburg? Manni Schwabl gibt sich trotz bester Laune zurückhaltend: „Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber im Pokal kann alles passieren!“

Überragend: Hachings Torwart Rene Vollath hielt alles und bereitete zudem das Hachinger Tor zum 1:1 vor. © Sven Leifer

Zufrieden nach getaner Arbeit: Trainer Marc Unterberger und Sebastian Maier. © Sven Leifer